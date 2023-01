Hoher Besuch in einer Unterkunft für Geflüchtete

Am 26. Januar besuchte der neue Botschafter der Ukraine Oleksii Makeiev auch eine Unterkunft für Geflüchtete. Die Besichtigung war Teil seines Antrittsbesuchs. Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer, Vertreterinnen und Vertreter von Fördern&Wohnen, vom Ukrainischen Hilfsstab, der Stabstelle Flüchtlinge und übergreifende Aufgaben (SFA) und des DRK Altona und Mitte empfingen den Botschafter und die ukrainische Generalkonsulin Dr. Iryna Tybinka herzlich.

Den Gesprächsbeginn prägte die aktuelle Situation, die Unterbringungsmöglichkeiten und Integrationsbestrebungen. Im Anschluss führten Mitglieder des DRK Altona und Mitte durch die Unterkunft. Bei der integrierten Schule hielt sich der Botschafter laut DRK lange auf. Umringt von Kindern habe er sich sichtlich wohlgefühlt. Die Kinder freuten sich ihrerseits über den besonderen Besuch, so das DRK weiter.

Botschafter Oleksii Makeiev

Oleksij Serhijowytsch Makejew ist seit Oktober 2022 Botschafter der Ukraine in Deutschland. Er löste damit Andrij Melnyk ab, der seit November 2022 Vize-Außenminister der Ukraine ist. Makejew studierte internationale Beziehungen an der Taras-Schewtschenko-Universität in Kiew.

Unterbringungen in Hamburg

Aktuell leben rund 50.000 Geflüchtete in öffentlichen Unterkünften Hamburgs. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat Hamburg mehr al 8.000 zusätzliche Plätze geschaffen. In manchen Unterkünften werden die Leitungsaufgaben geteilt. So kommt es vor, dass die Infrastruktur in anderer Verantwortung liegt als das ehren- und hauptamtliche Engagement der Betreuenden. Fördern& Wohnen und das Deutsche Rote Kreuz gehören zu den größten Betreibern öffentlicher Unterkünfte für Geflüchtete.