Straßenaktion: Wedel ist bunt

Mit einer farbenfrohen Aktion haben die „Omas gegen rechts“ aus Wedel am Samstag, dem 28. März, die Bahnhofstraße belebt. Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus setzten sie unter dem Motto „Bunt statt Braun“ ein sichtbares Zeichen für ein respektvolles und vielfältiges Miteinander.

Im Mittelpunkt stand ein Infostand, an dem zahlreiche Passantinnen und Passanten stehen blieben, ins Gespräch kamen oder Informationsmaterial mitnahmen. Besonders auffällig waren die „Omas“ mit Bauchläden, die entlang der Straße unterwegs waren und bunte Ostereier, Lesezeichen und Flyer verteilten.

„Wir wollen Mut machen und zeigen: Wedel ist bunt.“

Für eine offene und freundliche Atmosphäre sorgten Musik und kleine Tanzeinlagen. „Wir möchten zeigen, dass Engagement auch positiv und verbindend sein kann“, sagte eine Teilnehmerin. Eine andere ergänzte: „Viele Menschen haben sich gefreut, angesprochen zu werden. Das hat uns bestärkt.“

Die Resonanz sei insgesamt sehr ermutigend gewesen, berichten die Aktiven. Immer wieder hätten Passantinnen und Passanten ihre Zustimmung geäußert oder das Gespräch gesucht. „Gerade jetzt ist es wichtig, sichtbar zu sein und Haltung zu zeigen“, so eine der Omas.

Mit ihrer Aktion machten die Engagierten deutlich, wofür sie stehen: für Vielfalt, Menschenwürde und Zusammenhalt in Wedel.

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