Entdeckungstouren gegen Sommerferien-Blues

Es ist soweit: sechs Wochen Sommerferien. Für viele Familien eine echte Herausforderung, besonders wenn die Eltern eben keine sechs Wochen Ferien haben. Zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche gibt es im Ferienpass. Und auch Entdeckungstouren durch die eigene Stadt bringen Abwechslung.

Hamburg neu entdecken

Wie gut kennen die Kinder ihre Stadt? Neugierige Entdeckerinnen und Entdecker ab zwölf Jahren können beim Stadtquiz spannende Fakten über die Hafencity lernen. Mit GPS geht es auf zum Startpunkt. Und ab da erwartet sie eine bunte Mischung aus fesselnden Wissensfragen und lustigen Herausforderungen.

Auch die jüngeren Kids kommen auf ihre Kosten: mit der GEOlino-Stadtrallye. Ausgestattet mit einem Tablet meistern die Teams vielschichtige Quizfragen und stellen sich actionreichen Aufgaben. Dabei erfahren sie Faszinierendes über Alltagsphänomene, tierisches Leben in der Großstadt sowie Interessantes über die Politik und die Geschichte der Stadt. Die Rallye ist ausgelegt für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren.

Entdeckungstouren für jeden Typ

Und auch Jugendliche und Erwachsene können ihren Spaß mit Entdeckungstouren haben. Beim Outdoor Escape Game müssen sie knifflige Rätsel lösen und um die Ecke denken, um die Mission an den Landungsbrücken zu entschlüsseln.

Verdeckte Ermittlungen hingegen sind bei der Krimi-Rätseltour gefordert. Denn nur so kann das Team den fiktiven Fall eines Diebstahls in der Stadt lösen. Dabei müssen die Ermittlerinnen und Ermittler Indizien sammeln, Hinweisen folgen, Beweise sichern und Codes knacken. Der Krimi-Spaß führt vorbei an den Wahrzeichen und versteckten Winkeln von Winterhude, St. Pauli oder Sternschanze.

Für die Teilnahme am Stadtquiz, dem Outdoor Escape Game und der Krimi-Rätseltour empfiehlt der Veranstalter „Meet The World“ ein Mindestalter von zwölf Jahren, die GEOlino-Stadtrallye eignet sich ab acht Jahren. Die Kinder und Jugendlichen müssen von mindestens einer erwachsenen Person begleitet werden. Die Ticketkosten für das Stadtquiz, das Outdoor Escape Game und die Krimi-Rätseltour betragen 29 Euro für Kinder sowie 33 Euro für Erwachsene.