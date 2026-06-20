Flohmarkt, Bühnenprogramm und Vereine: Rissen feiert Sommerfest

Das Rissener Sommerfest geht in die nächste Runde. Am 27. Juni wird entlang der Wedeler Landstraße wieder gefeiert. Los geht es ab 14 Uhr.

Ein Höhepunkt ist erneut der große Flohmarkt, der sich über die gesamte Straße erstreckt. Wer selbst einen Stand anmelden möchte, kann dies ab sofort per E-Mail an Dorffest-Flohmarkt@rissen.de tun.

Daneben präsentieren sich zahlreiche Rissener Vereine und Verbände. Auch die Freiwillige Feuerwehr wird vor Ort sein. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Food- und Getränkestände.

Kinder können sich auf eine Hüpfburg sowie Mitmachaktionen der teilnehmenden Vereine freuen. Neu ist in diesem Jahr eine zweite Bühne. Sie soll Menschen eine Auftrittsmöglichkeit bieten, die erste Erfahrungen vor Publikum sammeln möchten und sich für die große Bühne noch nicht bereit fühlen.

Damit setzt das Sommerfest auch 2026 auf die bewährte Mischung aus Nachbarschaftstreff, Vereinsleben und Unterhaltung.