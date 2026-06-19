Kinderrechte kommen auf die Bühne

Was haben Kinderrechte mit Fischen im Wasser zu tun? Dieser Frage gehen die Kita- und Krippenkinder des Fröbel-Kindergartens Winterstraße in ihrem Theaterstück „Wie ein Fisch im Wasser“ nach. Die öffentliche Premiere findet am Freitag, 26. Juni, im Altonaer Museum statt.

Entstanden ist das Stück in den vergangenen Monaten gemeinsam mit vier Theaterkünstlerinnen und -künstlern. Unterstützt von Dramaturginnen, einer Kostümbildnerin und einer Poetry Slammerin entwickelten die Kinder eigene Geschichten, Rollen, Kostüme und Bühnenbilder. Im Mittelpunkt standen dabei ihre Ideen und Perspektiven rund um das Thema Kinderrechte.

Nach der Aufführung sind Kinder und Familien zu einem Theaterfest eingeladen. An verschiedenen Mitmachstationen können unter anderem T-Shirts bedruckt, Fischmasken gebastelt oder Seifenblasenangeln gebaut werden. Snacks, Getränke und große Seifenblasen runden das Programm ab.

Die Premiere beginnt um 15 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist per E-Mail an kultur@froebel-gruppe.de möglich.