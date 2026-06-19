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19. Juni 2026
Kinder & Familie

Kinderrechte kommen auf die Bühne

Mit ihrem Theaterstück „Wie ein Fisch im Wasser“ feiern Kinder des Fröbel-Kindergartens Winterstraße am 26. Juni Premiere im Altonaer Museum. Im Mittelpunkt stehen ihre Ideen, Geschichten und die Frage, was Kinder brauchen, um sich wohlzufühlen.

Proben im Altonare Museum

Mit viel Kreativität und Fantasie bereiten sich die Kinder auf ihren großen Auftritt im Altonaer Museum vor. // Foto: Fröbel e.V. / Carl Undehn

Was haben Kinderrechte mit Fischen im Wasser zu tun? Dieser Frage gehen die Kita- und Krippenkinder des Fröbel-Kindergartens Winterstraße in ihrem Theaterstück „Wie ein Fisch im Wasser“ nach. Die öffentliche Premiere findet am Freitag, 26. Juni, im Altonaer Museum statt.

Entstanden ist das Stück in den vergangenen Monaten gemeinsam mit vier Theaterkünstlerinnen und -künstlern. Unterstützt von Dramaturginnen, einer Kostümbildnerin und einer Poetry Slammerin entwickelten die Kinder eigene Geschichten, Rollen, Kostüme und Bühnenbilder. Im Mittelpunkt standen dabei ihre Ideen und Perspektiven rund um das Thema Kinderrechte.

Nach der Aufführung sind Kinder und Familien zu einem Theaterfest eingeladen. An verschiedenen Mitmachstationen können unter anderem T-Shirts bedruckt, Fischmasken gebastelt oder Seifenblasenangeln gebaut werden. Snacks, Getränke und große Seifenblasen runden das Programm ab.

Die Premiere beginnt um 15 Uhr, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist per E-Mail an kultur@froebel-gruppe.de möglich.

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