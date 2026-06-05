11. Klönschnack-Sommernacht auf dem Süllberg

Bereits seit Jahren zählt die Klönschnack Sommernacht zu den festen gesellschaftlichen Terminen im Hamburger Westen. Auch 2026 nutzten die Gäste die Veranstaltung vor allem für persönliche Gespräche, neue Kontakte und das Wiedersehen mit bekannten Gesichtern aus den Elbvororten und ganz Hamburg. „Der gesellige Austausch untereinander ist das eigentliche Ziel der Zusammenkunft“, sagte Klönschnack-Herausgeber Klaus Schümann.

Sommernacht trotz Regen gut besucht

Auf der Gästeliste standen zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Medien. Mit dabei waren unter anderem Autor Stefan Aust, Komiker Jörg Knör und Moderator Hinnerk Baumgarten. Auch Vertreter vieler Vereine, Schulen, Stiftungen und Unternehmen aus den Elbvororten nutzten die Sommernacht zum Austausch.

Musikalisch begleitet wurde der Abend zunächst vom Walking-Act „Die Drei von der Tankstelle“, später sorgten Lounge-Beats von Angelina Schefer aka DJ Shuma für entspannte Atmosphäre.

Auch wenn das Wetter sich wechselhaft zeigte, Sommer ist, wenn Sommernacht ist! Ein Abend voller Begegnungen, Gespräche und guter Stimmung hoch über der Elbe.

Dankeschön!

Das Angebot konnte sich sehen lassen. Namhafte Firmen, bekannte Köche und engagierte Unternehmen zeigten Flagge und machten den Abend möglich.

Allen Partnerinnen und Partnern der 11. Klönschnack Sommernacht sei hiermit an dieser Stelle in verschärfter Form gedankt.