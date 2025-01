125 Jahre Christuskirche Othmarschen

„Was liegt näher, als das Jubiläumsjahr mit einem Kantatengottesdienst zu eröffnen, der von Dankbarkeit spricht?“, dachten sich die Planerinnen und Planer der Jubiläumsveranstaltungen. So erklingt am 26. Januar Johann Sebastian Bachs Kantate „Wir danken dir, Gott, wir danken dir und verkündigen deine Wunder.“ Neben Chor, Gesangssolisten und Orchester mit Pauken und Trompeten ist auch die große Orgel als Soloinstrument beteiligt. So steht große musikalische Pracht am Beginn des besonderen Jahres.

Beteiligt sind die Sopranistin Catherina Witting, Altistin Anne-Beke Sontag und Tenor Heejun Kang. An den Instrumenten wirken die Bach-Kantorei und das Orchester der Christuskirche. Die Leitung hat Peter Sun Ki Kim.

Das Festjahr

Die Bachkantate „nur“ der Auftakt zu einer Vielzahl von Veranstaltungen, die sich über das ganze Jubiläumsjahr ziehen. Allein bis April hat die Christuskirche Dr. Michael Otto, Ingo Zamperoni, den Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher, Cornelia Poletto, Daniel Kaiser und Stephan Reimers zu Besuch. Die ersten drei Monate des Jahres sind damit schon ziemlich voll. Alle Termine finden Sie hier: www.christuskirche-othmarschen.de/heute/veranstaltungen

Kantatengottesdienst

26. Januar, 10.30 Uhr, Roosens Weg 28