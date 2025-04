Agatha Christies „Hobby ist Mord!“ – Volksspielbühne Rissen

Wir befinden uns in London im Jahr 1958 am Duchess Theatre im West End. Ein neues Stück von Agatha Christie wird geprobt, man steht kurz vor der Premiere der Uraufführung des Kriminalstückes „The Unexpected Guest“. Entsprechend spürbar ist die Nervosität aller Beteiligten. Besonders Regisseur und Theaterdirektor Edward Cassell steht unter Druck – künstlerisch wie finanziell.

Als der alternde Star und Hauptdarsteller Stanley West während der Probe plötzlich tot umfällt, vermutet jeder einen Herzinfarkt. Nur seine Ehefrau Sylvia glaubt nicht an eine natürliche Todesursache, sondern an Mord. Sie fordert eine Untersuchung durch Scotland Yard, was für die Theaterproduktion unerwünschtes öffentliches Aufsehen bedeuten würde. Mitten in die Diskussion Herzinfarkt oder Mord platzt die Autorin des Stückes, Agatha Christie, „The Queen of Crime“. Sie könnte den Täter erwischen. Doch sie hat nur Zeit bis zum Ende der Probe. Kann die erfolgreiche Schriftstellerin den Fall lösen? Mit viel Witz und großer Besetzung bringt die Volksspielbühne dieses Stück.

Zeit und Ort

Sa., 10. Mai um 19 Uhr; So., 11. Mai um 16 Uhr; Fr., 16. Mai um 19.30 Uhr; Sa., 17. Mai um 19 Uhr; So., 18. Mai um 16 Uhr; Iserbarg 2, Rissen, Eintritt 12 Euro.