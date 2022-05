Allstars im Juni

Bald ist es soweit: Am 17. Juni treten die Klönschnack Allstars wieder auf. Zu sehen sind sie in der Kaffeerösterei „The Roeastery“ in Bahrenfeld. Um 19 Uhr geht es los. Der Eintritt beträgt 20 Euro.

Wichtiger Hinweis: Leider hat sich in die Juni-Ausgabe des Klönschnacks ein Fehler eingeschlichen. Fällschlich stand dort, das Konzert würde am 17. September stattfinden. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Korrekt ist der 17. Juni.

Informationen zum Konzert der Klönschnack Allstars

Ort:

Hanseatic Coffee Roasters „The Roeastery“

Wichmannstraße 4 QUBA Gewerbehof Bahrenfeld

Parksplätze ausreichend vorhanden

Eintrittskarten an den Vorverkaufsstellen: