„Altes Land“ im Ohnsorg Studio

In diesem Jahr wird das Ohnsorg Studio 10 Jahre alt. In der Jubiläumsspielzeit zeigt das Studio eine ganz besonders norddeutsche Geschichte. Unter der Regie von Julia Bardosch feierte am 29. Oktober „Altes Land“, nach dem Bestsellerroman von Dörte Hansen, Premiere.

Zur Geschichte von „Altes Land“

Vera Eckhoff kam als kleines Mädchen mit ihrer Mutter zu Fuß aus Ostpreußen. Sie strandeten auf einem Hof im Alten Land. Aber willkommen waren die Flüchtlinge dort nicht. Zwischen Apfel- und Kirschbäumen, inmitten misstrauischer Dorfbewohner, arbeiteten Mutter und Tochter hart auf einem alten Hof. Als die Mutter sie für ein besseres Leben in Hamburg verließ, blieb Vera allein im Alten Land zurück. Ein Ort, der ihr immer fremd bleiben sollte. Nach vielen Jahren stehen plötzlich wieder zwei Geflüchtete vor der Tür des alten Reetdachhauses: Veras Nichte Anne mit ihrem kleinen Sohn Leon, Sie haben Hamburg Ottensen verlassen. Wollten oder mussten sie gehen?

Dörte Hansens Roman wurde mehrfach ausgezeichnet und war der Jahresbestseller 2015. Mit der bildreichen, trockenen und doch humorvollen Erzählweise der plattdeutschen Muttersprachlerin ist dieser norddeutsche Stoff wie gemacht für die Bühne des Ohnsorg Studios. „Altes Land“ läuft noch bis zum 18. Januar im Ohnsorg Studio.

Das Ohnsorg Studio

In der Spielzeit 2012/2013 hat das Ohnsorg-Theater eine kleine Studiobühne mit etwa 70 Plätzen eröffnet. An seinem neuen Standort im Bieberhaus, widmet sich die kleine Schwester des Großen Ohnsorgs insbesondere dem Kinder- und Jugendtheater. Künstlerische Leiterin und Mitbegründerin des Ohnsorg Studios ist Cornelia Ehlers. Stellvertretende Leiterin ist Julia Bardosch und die Dramaturgie verantwortet Anke Kell.

„Altes Land“

Ohnsorg-Theater GmbH

Heidi-Kabel-Platz 1

20099 Hamburg

Tel. 040/35 08 03 0

www.ohnsorg.de/spielplan