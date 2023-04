Altonaer Theater: Interview mit Isabella Ginocchio

Isabella Ginocchio wurde 1996 in Hamburg geboren und gastiert derzeit am Altonaer Theater. Christian Hanke befragte sie nach dem Hier und Heute sowie ihren Plänen für die Zukunft.

Christian Hanke: Wie fühlst du dich nach dieser ersten Premiere am Altonaer Theater?

Isabella Ginocchio: Sehr gut!! Ich hatte es genau so erwartet. Ich habe zwei Tage gebraucht, um mich von der Premiere zu erholen.

Hat dich bei der Erarbeitung dieser Inszenierung etwas überrascht? War etwas neu für dich?

Eigentlich alles. Ich musste alles allein machen, hatte sehr große Freiheit in der Interpretation der Rolle. Unser Regisseur Georg Münzel lässt die Schauspieler einfach machen. Ich komme ja gerade von der Schauspielschule, da hatte ich mir noch nicht so viel Freiheit genommen.

Wie hast du dich auf die Rolle der Polina vorbereitet. Sie ist ja eine spezielle Person, womöglich sogar krank?

Zunächst habe ich nichts von dem Monolog, der mir gegeben wurde, verstanden. Mein Freund riet mir: Spiel das doch erst einmal. Das habe ich immer wieder gemacht und geschaut, was passiert. So hat sich die Rolle entwickelt. Außerdem habe ich das Stück gelesen.

Du wolltest schon als kleines Kind Schauspielerin werden. Was hat dich so früh an der Schauspielerei begeistert?

Ich habe schon mit fünf, sechs Jahren viel Fernsehen geguckt und immer gedacht: Das kann doch nicht echt sein. Dann habe ich versucht alles nachzumachen, was ich gesehen hatte und mit meinen Freundinnen nachgespielt. Ich hatte großen Spaß daran im Mittelpunkt zu stehen und Geschichten zu erzählen. Mit acht Jahren hat mich bei einem Kindergeburtstag eine Agentur für Kinderrollen engagiert. Dadurch hatte ich meine ersten Rollen in Fernsehserien. Meine Mutter hat mich dann zum Theater Zeppelin gebracht. Da spiele ich noch heute in einem Stück mit. Da fühle ich mich sehr wohl. Eine sehr familiäre Atmosphäre.

Hatten deine Eltern ein Problem mit ihrem Berufswunsch?

Meine Mutter nicht. Sie hat gesehen, dass mir das Schauspielen Spaß macht. Mein Vater war skeptisch. Er hatte Angst, dass ich das zu meinem Beruf machen würde.

Du hast mittlerweile viele Rollen vor der Kamera gespielt. Hast du schon eine Priorität für deine weitere Laufbahn: Film oder Theater?

Vor einem halben Jahr war es noch Film. Aber jetzt ist Theater wieder im Rennen.

Hast du ein Traumziel, hast du Vorbilder?

Mein Traumziel ist eine Serienrolle im Fernsehen mit mehreren Staffeln oder auf einer der Streamingplattformen zu landen. Meine Vorbilder sind meistens in meinem nahen Umreis, also immer die jeweiligen Kolleginnen und Kollegen. Derzeit inspirieren mich alle meine Mitspielerinnen und Mitspieler am Altonaer Theater.

Wie gefällt dir Hamburg?

Ich möchte am liebsten immer hier bleiben. Denn ich bin ein Alsterkind und habe in so vielen Ecken der Stadt etwas erlebt.

Lebst du in einer Beziehung?

Ja mit Lennard Crowell. Er spielt in „Harry Potter und das verwunschene Kind“. Derzeit als Cover für verschiedene Rollen. Ab August spielt er, neben seinen anderen Rollen auch die Hauptrolle Albus Potter. Wir haben uns auf der Schauspielschule kennen gelernt.

Bist du auf sozialen Medien unterwegs?

Ich habe einen Instagram-Account. TikTok habe ich schon öfter heruntergeladen und wieder gelöscht.

Welche Musik hörst du am liebsten?

Gern deutsche Bands wie Provinz, aber auch Twenty One Pilots.

Deine Mutter ist Polin, dein Vater Italiener. In welcher Sprache unterhaltet ihr euch?

Zuhause immer deutsch. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Mit meiner Mutter rede ich auch polnisch. Italienisch kann ich nicht fließend.

