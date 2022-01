Theater Wedel: Altwerden ist nichts für Feiglinge

Das Theater Wedel hat, wie so viele Theater, seine Sitzplatzkapazität drastisch reduziert. Außerdem wurde die 2G Plus-Regel umgesetzt. So ist es gelungen, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Für die Februarvorstellungen der aktuellen Komödie „Altwerden ist nichts für Feiglinge“ sind noch Karten zu haben.

Eine wilde Komödie

In der Komödie von Eric Buffon geht es ziemlich wild zu: Erwin hat nach dem Tod seiner Frau noch einmal unverhofft das Glück gefunden. Helga heißt die späte Liebe, mit der er in der Wohnung seines Neffen Pascal lebt. Zwar hat Erwin lebenslanges Wohnrecht, jedoch nur solang er hier allein wohnt. Pascal darf also nichts von Helgas Existenz erfahren. Eines Tages passiert es – Pascal steht plötzlich vor der Tür. Er hat seinen Job verloren und will übergangsweise bei Erwin einziehen. Was soll nun mit Helga passieren? Komödiantische Verwicklungen sind vorprogrammiert, und als Pascal auch noch Eigenbedarf anmeldet, müssen sich die beiden Rentner Erwin und Helga nach einer neuen Wohnung umsehen. So mitten in Hamburg ist das leider kaum zu bezahlen. Natürlich gibt es am Schluss ein Happy End – die Frage ist nur, für wen?!