Bernadette La Hengst: MUTTER**LAND

Die theaterschaffende Songschreiberin Bernadette La Hengst begibt sich gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Tochter und dem Publikum auf eine musikalische Zeitreise zu den Lebensstationen ihrer Mutter zwischen Schlesien, der DDR, dem Libanon und der BRD. La Hengst greift für dieses Projekt auf ihre Recherchen und Auseinandersetzungen der letzten Jahre zurück, in denen sie sich auf Spurensuche ihrer Mutter begab. Als Kind war diese zweimal auf der Flucht, von Schlesien über die DDR bis nach NRW.

La Hengst zu Flucht und Vertreibung



In den 1960ern lebte sie eine Zeit lang im Libanon und in Syrien. MUTTER**LAND schlägt den Bogen zum aktuellen Umgang mit Flucht und Vertreibung: Inszenierte Dialoge und Gesangsduette zwischen Bühne und Film, zwischen Mutter und Tochter, mit dem Publikum vollzogene Rituale – und La Hengsts Songs changieren vom Mikro- zum Makro-Kosmos einer Gesellschaft, in der Migration eine kulturelle Grundlage ist.

Das Stück ist Teil des KRASS Kultur Crash Festivals.

Infos

28.- bis 30. April, jeweils 20.15Uhr

Dauer: ca. 95 Min.

Tickets: 15 Euro (erm. 9 Euro, [k]-Karte 7,50 Euro)

Leider nicht Rollsuhlgerecht.

Ca. 40 von 70 Plätzen sind regengeschützt. Regenbekleidung und eigene Schirme sind empfehlenswert.

Weitere Hiinweise finden Sie hier: www.kampnagel.de/de/programm/mutterland-musikalische-zeitwanderung-durch-deutschland