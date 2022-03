Ausstellung zeigt Kunst aus Geflüchtetenlager

„Während sich der mediale Fokus momentan auf die Situation in der Ukraine richtet, bleibt auch die Lage an Europas südlichen Außengrenzen unerträglich“, betonen die Organisatoren der Ausstellung. Während die Nachrichtenbilder verblassen, bleibe die Lage in den Camps gleichbleibend schrecklich. Dem will die „Camp Collections – Refugee Art Gallery“ etwas entgegensetzen, mit Bildern, die bleiben und helfen.

Sie haben gemalt, was sie bewegt…

Geflüchtete auf Lesbos haben ihre Fluchterfahrungen, ihr Leben im Lager, ihre Ängste und Sorgen festgehalten. Sie haben gemalt, was sie bewegt, was sie erlebt haben und worauf sie hoffen. Denn Kunst hilft: beim Verarbeiten, Träumen und Aufmerksamkeit schaffen. Die Möglichkeit dazu kommt von Hilfsorganisationen, die auf Lesbos Malschulen errichtet und Verkaufsplattformen zur Unterstützung der geflüchteten Künstlerinnen und Künstler geschaffen haben. Weitere Geflüchtete und NGOs halten ihre Eindrücke von den EU-Außengrenzen mit Fotografien fest. Diese zeigen den Camp-Alltag, aber auch die weiterhin erschütternde Situation auf dem Mittelmeer.

Mit der „Camp Collections – Refugee Art Gallery“ bekommt ein Teil dieser Gemälde und Fotografien nun wirksame Aufmerksamkeit. Am 26. März bringt der Hamburger Hilfskonvoi e.V. eine Auswahl der Werke für die Ausstellung ins Schrødingers Hamburg.

Camp Collections – Wie die Kunst helfen kann

Wie genau Kunst den Geflüchteten helfen kann, erklärt Franziska Schubert, 2. Vorsitzende des Hamburger Hilfskonvoi e.V.: „Bilder in den Nachrichten von Flucht und Vertreibung schockieren und sind doch meist schnell wieder vergessen oder verdrängt. Nicht selten aus Überforderung oder dem Glauben, nichts ändern zu können“. „Die Bilder aus der Camp Collections Refugee Art Gallery haben Bestand und helfen über die Verkaufserlöse gleichzeitig den Künstler*innen uns Hilfsorganisationen vor Ort.“

Jedes der Einzelstücke kann zugunsten der Kunstschaffenden und Hilfsorganisationen gekauft oder ersteigert werden. Kurzvorträge zu den Themen Flucht und Vertreibung geben weitere Denkanstöße und Raum zur Diskussion. Musikalische Unterstützung kommt über den Ausstellungstag verteilt von Überraschungsgästen.

Termin und Ort

Camp Collections – Refugee Art Gallery Samstag, 26. März ab 14 Uhr: Ausstellung, Musik, Kurzvorträge und Auktion Schrødingers Hamburg, Schröderstiftstraße 7, 20146 Hamburg