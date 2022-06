Musik verbindet. Und weil das so ist, schafft der Verein „Grenzen sind relativ“ mit der Veranstaltung „Celebrate the Music“ Raum für Begegnung, Erfahrungsaustausch und Perspektivwechsel. Durch Music-Workshops, Begegnungen und Konzerte setzt der Vereingemeinsam mit Institutionen aus Bildung und Kultur Impulse für „gelebte, gesamtgesellschaftliche Inklusion“.

Das Bühnenprogramm umfasst verschiedenste Acts: Durch musikalische Einlagen und Kooperationen wie den Chören der Nelson-Mandela-Schule und der Grundschue Bindfeldweg, der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg sowei der band rund um Vereinsgründer Mischa Gohlke wird die Bühne zum Leben erweckt. Am 17. Juni kommen bei einer Netzwerkveranstaltung im Rahmen der Altonale nun alle Mitwirkenden zusammen. Der Eintritt ist frei und jeder herzlich willkommen.

Künstler wie diese

Natürlich lebt ein Konzert von der Musik und die kann sichhören lassen. Mit dabei ist unter anderem der Schlagzeuger Oded Kafri. Er ist ein Solokünstler, ein One-Man-Party- und YouTube-Phänomen mit über einer Million Clicks. Bei seinen Bühnen- und Straßenshows spielte er auf der ganzen Welt – auch auf vielen namenhaften festivals. Er nimmt seine Zuhörer mit auf eine nahtlose und energiegeladene Reise, auf der man tanzen und seine Fähigkeiten bewundern kann. Währenddessen mischt er Styles im eitlen Stil eines DJs und gibt dem Publikum als „DJ Of The Drums“ ein Live-Musikerlebnis.

Ebenfalls dabei ist Mischa Gohlke mit seiner Band. Der Hamburger Gitarrist Mischa Gohlke ist facettenreich und ebenso seine erstaunliche Biographie. Mit einer an Taubheit grenzenden Hörschädigung ist er erfolgreich den Weg als Profimusiker gegangen und hat damit das scheinbar Unmögliche möglich gemacht.

In der nach ihm benannten „Mischa Gohlke Band“ fließen englisch- & deutschsprachige Eigenkompositionen zu einer explosiven Melange aus Blues-, Funk-, Rock- und Pop-Elementen zusammen und stehen Songinterpretationen von Jimi Hendrix & Stevie Ray Vaughan, die immer mal wieder in das Live-Programm einfließen, in nichts nach.

Komplettiert wird die Band durch den Bassisten David Alleckna (Phil Collins, Udo Lindenberg, Inga Rumpf, Sasha, Nena), dem Schlagzeuger Michael Nick (The Magic of Santana, Trez Hombres) und Alexandra Pengler (The Killers, Imagine Dragons, Panic! at the Disco) am Gesang.

