Zwei Termine für Comic-Fans in Wedel

Am 10. Mai kann man wieder allerorten den Gratis-Comic Tag feiern. 1.247 Büchereien, Bibliotheken, Buch- und Comic-Handlungen in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz machen mit. Auch die Stadtbücherei Wedel nimmt teil. Dort können sich Kinder ab 8 Jahre zwischen 9 und 13 Uhr solange der Vorrat reicht Gratis-Comics abholen. Damit viele junge Comic-Fans in den Genuss kommen, ist die Ausgabe auf maximal drei Hefte pro Person beschränkt. Wer möchte, kann vor Ort Mini-Heftchen basteln. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung nicht erforderlich.

Comictag für Erwachsene mit Flohmarkt

Weiter geht es am 13. Mai. Die Stadtbücherei möchte dann mit erwachsenen Comic-Fans ab 17.30 Uhr über ihre liebsten Comics, Mangas und Graphic Novels fachsimpeln. Wer möchte, kann seine oder ihre Lieblings-Hefte in einem lockeren Talk vorstellen. Es gibt an dem Abend auch die Möglichkeit, Comics und ähnliche Literatur zu tauschen und neue auf einem kleinen Flohmarkt zu erwerben.

Der Eintritt ist frei. Die Stadtbücherei bitte hier um ein Anmeldung per Mail an stadtbuecherei@wedel.de, telefonisch unter 04103 – 9359-12 oder an der Information.