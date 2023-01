Crossdorffestival – Osdorf rockt die Kultur

Das Crossdorffestival ist, wie der Name schon andeutet, ein Kultur-Cross-over in Osdorf. Obwohl das Festival noch jung ist, findet es stabil bereits zum vierten Mal statt. Das bunte Kulturfestival des Hamburger Westens bietet ein vielfältiges Programm in zehn Spielstätten. Den Anfang machen eine Ausstellungseröffnung und ein Jazzkonzert. Lokale Kulturgruppen jeder Couleur sind ebenso Teil des Programms wie nationale und internationale Musikgruppen. Auch hier bleibt es vielseitig, von Folk über plattdeutsche Lieder und Jazz bis Reggae. Ein lebendiger Austausch zwischen Künstlern und Publikum ist häufig möglich. Ein Beispiel hierfür ist die schwedische Acapella-Gruppe „Kongero“, die am Tag nach dem Konzert noch einen Sing-Workshop gibt.

Kinderfest, Theater, Ausstellungen und vieles mehr

Weitere Workshops gibt es für Improtheater-Begeisterte, Hip-Hop-Tanzende sowie einen Schwarzlichttheater-Workshop für Kinder. Am Sonntag, in der Mitte des Festivals, wird erstmals Crossis Kinderfest stattfinden, das Kinder in einer Rallye durch das Bürgerhaus Bornheide spielerisch an das Erleben von Kultur heranführt. Beim 4. Crossdorffestival wird die bildende Kunst eine noch größere Rolle spielen als im Vorjahr.

Gleich vier Ausstellungen sind zu erleben – von der türkischen Malerin Ayse Gül Gökdemir in der St. Simeon Kirche, von der Hamburger Konzeptkünstlerin Lisa Claire Stolzenberger inmitten des Born Centers, eine Fotoausstellung im Bürgerhaus Bornheide sowie feinfühlige Tierporträts von Jana Osterhus im Elbe-Kino. Osdorfs Kult-Kino wird zudem mit einer Filmpremiere präsent sein. Die Bücherhalle Osdorfer Born bietet das Pendant mit einem Bilderbuchkino und Spiel zum Grüffelo. Den Abschluss macht der interkulturelle Gottesdienst in der St. Simeon Kirche.

Weitere Informationen

Crossdorffestival

29. Januar bis 7. Februar,

Osdorf,

Infos zu Terminen und Spielstätten sowie Tickets unter: www.crossdorf.de