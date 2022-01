Der kleine Horrorladen – Musicalpremiere verschoben

Man hatte sich beim First Stage Theater auf eine schrecklich schöne Premiere gefreut. Nun ist der kleine Horror eingetreten: Die ersehnte Premiere musste verschoben werden. Neuer Termin für die Premiere des Musicals „Der kleine Horrorladen“ ist der 7. Februar. Alle davor liegenden Termine wurden ersatzlos gestrichen. Interessierte dürfen sich jedoch weiter auf einen Riesen-Spaß freuen. Die professionelle Inszenierung wird bereits ab 10 Jahren empfohlen und hat einiges zu bieten.

Die Geschichte zum kleinen Horroladen

Im Jahr 1982 wurde das Musical „Der kleine Horrorladen“ in New York uraufgeführt. Seither ist es zum Kultklassiker avanciert. In Deutschland zählt es zu den meist aufgeführten Musicals ohne festen Spielort. Vielen dürfte auch die Verfilmung mit Rick Moranis und Steve Martin vor Augen stehen. Kongenial inszenierte Regisseur Frank Oz die skurrile Geschichte nach der Vorlage von Roger Cormann aus dem Jahr 1960:

Seymour liebt Audrey. Doch er ist verdammt schüchtern. Audrey schwärmt aber für den charmanten Zahnarzt Orin. Der ist allerdings nicht ganz dicht und nutzt zudem seinen Job, um seine sadistischen Triebe auszuleben. Noch nicht weiter ungewöhnlich – nichts für Ungut. Aber jetzt: Seymour stößt bei einem mysteriösen Händler auf eine fleischfressende Pflanze. Er kauft sie und nennt sie Audrey II. Das ominöse Gewächs macht aus Seymors Blumenladen, in dem auch Audrey arbeitet, über Nacht ein wahrhaft florierendes Geschäft. Doch das gar nicht mal so zarte Pflänzchen hat einen exzentrischen Appetit auf Blut. Audrey II wächst wie Unkraut, rasant und scheinbar ungebremst – bis sie fast zwei Meter misst. Und ihr Appetit wächst mit ihr. Da kommt Orin gerade recht. Die plappernde Pflanze macht Seymor einen unmoralischen Vorschlag.

Die Stage School Hamburg und ihr Theater



Die Stage School Hamburg ist eine Bühnenfachschule im Herzen Altonas. Einer ihrer Schwerpunkte ist das Musicalfach. Die Schule wurde erst 2013 eröffnet und erarbeitete sich schnell einen internationalen Ruf, der Studierende vieler Länder anlockt. Seit März 2016 gehört auch ein eigenes Theater zur Schule. Das First Stage Theater liegt unweit der Schule und ist bestens über den Bahnhof Altona erreichbar. Es wurde gegründet, um im kleineren Format als auf anderen Bühnen, neue Formate spielen zu können – zu familienfreundlichen Preisen.

Weitere Infos zu Tickets und Anreise finden Sie hier.