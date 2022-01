Der schwarze Mönch – Vorstellungen im Thalia fallen aus

Die Vorstellungen des Stücks „Der schwarze Mönch“ bis einschließlich Dienstag, 25. Januar müssen aufgrund von Krankheit im Ensemble entfallen. Als Ersatz führt das Thalia Theater am heutigen Montag 24. Januar um 20 Uhr „Shockheaded Peter“ auf. Die Vorführung seines gefeierten Films „Leto“ am morgigen Dienstg findet wie geplant statt. Die ursprünglich im Nachtasyl geplante Vorstellung wurde in den großen Saal des Theaters verlegt. Beide Arbeiten des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikow werden als Teile der Lessingtage aufgeführt. Wie das Theater bekannt gab, bemühe man sich vor Ort, Kirill Serebrennikov per Zoom aus Moskau zuzuschalten. Der Regisseur musste nach der Premiere seines Stückes „Der schwarze Mönch“ unverzüglich zurück nach Moskau in den gerechtilch angeordneten Hausarrest. Der Regisseur war laut gericht mutmaßlich an einer Unterschlagung beteiligt. Regimekritiker gehen hingegen von einer politischen Entscheidung aus.

Der Regisseur wurde während der Dreharbeiten 2017 festgenommen

Der Film „Leto“, der seine Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes 2018 feierte, spielt Anfang der 1980er Jahre in der russischen Underground-Rockszene in Leningrad. Nach der wahren Geschichte um die legendäre russische Rockband „Kino“ fängt „Leto“ das Lebensgefühl einer sich nach Freiheit sehnenden Generation kurz vor der Perestroika ein. Kirill Serebrennikow gelingt ein mitreißendes und leichtfüßiges Zeitbild einer Jugend zwischen Rebellion und dem Leben unter Zensur. Eine Hymne auf die ungestüme Kraft von Musik, Liebe und Freundschaft. Der Regisseur selbst wurde während der Dreharbeiten 2017 festgenommen und musste den Film im Hausarrest fertigstellen.

Der schwarze Mönch

Die zweite Vorstellung von „Der schwarze Mönch“ wurde am Sonntag Abend aufgrund eines Corona-Falls im Ensemble kurzfristig abgesagt. Bis wenige Minuten vor Beginn der Vorstellung wurde noch auf das Ergebnis des PCR-Tests gewartet, während Intendant Joachim Lux dem Publikum im ausverkauften Haus eine Einführung in den Stoff von Anton Tschechow und die Inszenierung von Kirill Serebrennikov gab. Die Premiere am vergangenen Samstag war nach der überraschenden Ankunft des russischen Regisseurs in Hamburg vor zwei Wochen mit viel Spannung erwartet und mit großem Jubel gefeiert worden.

Die nächsten Vorstellungen

Die nächsten Vorstellungen von „Der schwarze Mönch“ finden am 12. und 13. Februar sowie am 4., 5. und 6. März statt. Der Vorverkauf läuft. Auch die Karten für den Film „Leto“ und für „Shockheaded Peter“ sind erhältlich über die Website des Thalia Theater, per Mail an theaterkasse@thalia-theater.de, telefonisch unter 040/32814-444 oder vor Ort an der Tageskasse am Alstertor. Zuschauerinnen und Zuschauer, die bereits Karten für die ausgefallenen Vorstellungen gekauft haben, können diese umtauschen, zurückgeben oder auf eine der späteren Vorstellungen umbuchen.

