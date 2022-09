Filmfest ums Eck – Beule im Blankeneser Kino

Am 3. Oktober wird um 20.10 im Blankeneser Kino der Film „Beule“ von Janek Rieke gezeigt. Der Hamburger Regisseur erhielt für sein Langfilmdebüt „Härtetest 1998“ den Publikumspreis beim Filmfestival Max Ophüls Preis. Seither war er in zahlreichen Produktionen als Schauspieler zu sehen, unter anderem als Kommissar in der Krimiserie „Der Kriminalist“. Janek Rieke wird auch als Gast beim Screening vor Ort sein. Der Film ist ein Beitrag zum Filmfest Hamburg, das vom 29. September bis zum 8. Oktober stattfindet.

Zum Inhalt des Films

Janek Riekes erster Film seit 24 Jahren ist eine absurde Komödie über ein Paar, dessen perfekte Fassade immer mehr Risse bekommt. Olli (Janek Rieke) und Anja (Julia Hartmann) sind ein glückliches Gespann – doch dann wird Anja schwanger und ihr Körper schüttet Hormone aus, die sie für einige Wochen zu einem anderen Menschen machen. Zu einem anstrengenden Menschen. Anjas Stimmungsschwankungen lassen Olli verzweifeln. Neun Monaten später setzen die Wehen ein. Auf dem Weg ins Krankenhaus lernt Anja aus Versehen Ollis Geliebte kennen. Und von da an geht alles schief, was schiefgehen kann.