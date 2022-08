Gaming, eSports und Cosplay auf einer Messe

Es ist so weit: Zum Start des Ticketverkaufs präsentiert die Messe ihren großen Auftakt-Trailer zur Polaris Convention. Er soll Besucherinnen und Besuchern einen ersten Eindruck vermitteln. Das Event mit den Themen Games, Creator, eSports, japanische Popkultur und Cosplay feiert vom 28. bis 30. Oktober 2022 Premiere in den Hamburger Messehallen. Angekündigt wurde die Idee zur Messe Ende Mai, damals noch etwas wage, da noch nichts spruchreif war. Die Polaris wird aus den letzten Coronahilfsmitteln der Stadt mitfinanziert und soll den Wirtschaftsbereichen Kultur und Tourismus neues Leben einhauchen. Die Messe richtet sich an ein breites Publikum vom Profi bis zur ganzen Familie. Dank einer speziell entwickelten App wird schon der Besuch zum Spiel und Hallen werden zu Ausstellungs- und Spielflächen zugleich. Influencer-Größen wie Lara Loft, Farbenfuchs und Fishc0p geben den verschiedenen Themen des Events ein Gesicht und machen neugierig auf mehr.

Die Gamecity Hamburg bekommt ihre Branchenmesse

Mit der Polaris Convention bekommt die Gamecity Hamburg, deren Games-Branche rund 180 Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten zählt, nun ein eigenes großes Event. „Ich freue mich sehr darüber, dass mit der Polaris ein neues Gamesevent an den Start geht. Durch ihr innovatives Konzept wird die Polaris mit Sicherheit das Profil Hamburgs als einer der führenden Games-Standorte Europas stärken und Hamburgs erfolgreiche Branchenförderung zusätzlich bereichern“, sagt Dr. Carsten Brosda, Hamburgs Senator für Kultur und Medien.

Mehr als 120 Ausstellende haben sich bereits angemeldet und decken die Bereiche Gaming, E-Sport, Artists, Asia und Shopping ab. Unter den Partnerinnen und Partnern finden sich Namen wie Capcom, Crunchy Roll, Daedalic, Unicorns of Love, Acer, Rocket Beans, Razer, Fritz Kola, Wired Productions und Steam. Die Besuchenden werden durch die verschiedenen Stände und Attraktionen der Messe geführt, die unter anderem Bühnenshows, Anspielmöglichkeiten, Gastronomie-Stände und Fotospots beinhaltet.

Letzter Feinschliff und Trailer

Aktuell befindet sich das Konzept der Polaris Convention noch im Feinschliff. Besucherinnen und Besucher erwartet ein eSports-Programm mit über 500 Spielern. Darüber hinaus gibt es FIFA-Showmatches sowie ein Showprogramm mit bekannten Gesichtern der Szene. Die Polaris Convention wird gemeinsam von der Hamburg Messe und Congress, RCADIA und Super Crowd organisiert. Der neue Trailer kann hier angesehen werden.

Interessierte Künstlerinnen und Künstler können ihre Anmeldungen noch bis Ende Juli über diese Webseite einreichen, um es in das kuratierte Line-up zu schaffen. Und auch für Cosplay-Interessierte wird es spannend, denn zusammen mit Farbenfuchs wird an einem Wettbewerbs-Konzept gearbeitet.

Tickets zur Polaris

Tickets zum Preis von 29 Euro (Tagesticket) bis 60 Euro (Drei-Tagesticket) können über den POLARIS-Ticketshop der Hamburg Messe und Congress erworben werden. Tagestickets gibt es für 22 Euro sowie Drei-Tagestickets für 53 Euro so lange der Vorrat reicht. Der Vorverkauf läuft bis zum 31. August.