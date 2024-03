Ausstellung „Echo of Self“ – Haus Schneider

Im April findet im Haus Schneider die Ausstellung "Echo of Self" der Hamburger Künstlerin Viktoria Grunjajew statt. Nach Illustrationen für die New York Times und andere große Medien, widmet sie sich nun einem neuen kreativen Feld. Was die Ausstellung zeigt, lesen Sie hier.

Werk der Künstlerin Viktoria Grunjajew über Vielfalt und Identität. (Ausschnitt) // Foto: Viktoria Grunjajew