Jazzkonzert in Blankeneser Bank

Seit 2016 ist die Deutsche Bank Sponsor des Landeswettbewerbs „Jugend Jazzt“ und verleiht in diesem Zusammenhang einen Sonderpreis an Nachwuchskünstler. Daneben besteht die Konzertreihe „Jazz hoch im Kurs“. Dabei geht es um Filialkonzerte junger Jazz-Künstler aus dem norddeutschen Raum. Am gestrigen Mittwoch war es nun soweit und die jungen Musikerinnen und Musiker spielten in der Bankfiliale Blankenese ihr Jazzkonzert.

Jeder fängt mal klein an – Jazzkonzert mit Nachwuchstalenten

Bei der „Juniorband – Streetband Blankenese“ spielen musikbegeisterte Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis acht der Stadtteilschule Bankenese. Obwohl sie noch zu jung sind, um mit den Seniors zu spielen, bringen sie bereits Stücke wie „Gimme some lovin“ – bekannt durch die Blues Brothers – oder „We will Rock you“ von Queen zu Gehör. Der Sound der Juniorband ist bereits richtig groß. Die Formation der Stadtteilschule Blankenese gewann beim letztjährigen Landeswettbewerb „Jugend Jazzt“ den 1. Preis und ist außerdem von der Jury mit dem Sonderpreis „Young Talents Award der Deutschen Bank“ als beste Bigband ausgezeichnet worden.

Das Duo „Souya“, bestehend aus Sängerin Cansu Arat und Gitarrist Pouya Abdi, entdeckt Jazzstandards auf moderne Weise und vermischt Tradition mit Neuem. Durch geschmackvolle Arrangements und spannungsreiche Arrangements entsteht ein verträumter und verspielter Sound. Die Darbietungen begeisterten das Publikum, dass den Veranstaltungsort schließlich gar nicht mehr so ungewöhnlich fand.