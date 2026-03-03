Jubiläumsgala: Zehn Jahre First Stage

Zehn Jahre First Stage – das bedeutet hunderte Talente, unzählige Premieren und bewegende Theatermomente. Mit einer großen Jubiläumsgala 2026 blickt das First Stage Theater in Hamburg-Altona nun auf ein Jahrzehnt Bühnenkunst zurück – und feiert diesen Meilenstein mit einer Show voller Überraschungen.

Im Mittelpunkt der Jubiläumsgala stehen die Schülerinnen und Schüler der Stage School Hamburg. Sie präsentieren Highlights aus bekannten Musicals und Theaterstücken – mit kraftvollen Ensemblenummern, gefühlvollen Balladen und energiegeladenen Choreografien. Für viele von ihnen ist es der erste große Auftritt vor ausverkauftem Haus – entsprechend hoch ist die Leidenschaft, mit der sie auf der Bühne stehen.

Comedy trifft Musical: Pajette als besonderes Highlight

Ein besonderer Höhepunkt der Jubiläumsgala ist die Rückkehr des gefeierten Comedy-Duos Pajette. Henriette Grawwert und Daniel Pabst, bekannt aus der Silvesterkomödie „Unser Dinner for One“, sind diesmal fester Bestandteil der Gala-Show. Mit feinem Humor und pointierten Szenen verbinden sie die musikalischen Programmpunkte und sorgen für zusätzliche Lacher im Publikum.

Die künstlerische Leitung der Jubiläumsgala 2026 liegt bei Dennis Schulze, Regisseur und Inhaber der Stage School Hamburg. Mit der Übernahme des First Stage Theaters im Sommer 2024 hat er seine Vision von moderner, nahbarer Bühnenkunst konsequent weiterentwickelt. Umfangreiche Umbauten und neue kreative Impulse prägen seitdem das Haus in der Thedestraße.

Unterstützt wird er von Choreograf Adam M. Cooper sowie der musikalischen Leiterin Marina Komissartchik. Gemeinsam schaffen sie einen rund 140-minütigen Abend inklusive Pause, der Musical auf hohem Niveau präsentiert und gleichzeitig Raum für junge Talente bietet.

Termine und Tickets zur Jubiläumsgala 2026

Die Jubiläumsgala ist noch bis zum 18. März im Programm des First Stage Theater, Thedestraße 15 in Altona.

Tickets sind ab 30 Euro erhältlich. Weitere Informationen und Vorverkauf unter www.firststagehamburg.de