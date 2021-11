Hybride Kunstmesse – Werke aus vier Kontinenten

Vom 29. bis zum 31. Oktober feiert die Kunstmesse „Moon Art Fair“ Premiere im The Westin Hamburg. Die Lobby des Hotels in der Elbphilharmonie wurde zur Galeire. Für drei Tage verwandelte sich der Bereich BLICK auf der Plaza in einen internationalen Hotspot für zeitgenössische Kunst. Die Kunstmesser war hybrid. Das heißt, manche Werke wurden über Bildschrime gezeigt, andere wurden vor Ort ausgestellt. Sowohl lokale Szene-Größen als auch Künstlerinnen und Künstler von der anderen Seite der Erde steuerten Werke bei.

Kunstmesse mit internationalem Programm und Kunstdinner

Das Programm verband spannende Live Artist Talks von neuen Kunsttalenten sowie renommierten Künstlerinnen und Künstlern. Auch kulinarisch ging es zur Sache: Ergänzt duch High Tea oder Moon Art Dinner. Das Gesamtkonzept der ersten Moon Art Fair wollte nicht nur geographisch gesetzte Grenzen überwinden. Zugleich würdigte die Ausstellung die Stadt Hamburg als Metropole für innovative, zeitgenössische Kunst.

www.westinhamburg.com