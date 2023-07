Bereits zum zehnten Mal findet die Lange Nacht der Literatur in Hamburg statt. Am 2. September zeigt sich von 12 bis 21 Uhr, wie breit das literarische Spektrum in diesem Herbst ist. So liest etwa in der Buchhandlung cohen + dobernigg die Autorin Jarka Kubsova. Andreas Wunn liest aus seinem Debütroman, Germana Fabiano ist zu Gast im Buchladen in der Osterstraße, Johanna Sebauer wird in der Buchhandlung Blattgold lesen und Michael Kleeberg ist zu Gast im Literaturhaus. Dort wird auch der gemeinsame Abschluss des Literaturfests stattfinden. Der Vorverkauf läuft seit 1. Juli über die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstaltern.

„After-Read-Party“ im Literaturhaus

Über 46 Veranstalter, darunter 25 Buchhandlungen laden bei der Langen Nach der Literatur ein. Neben Lesungen darf sich das Publikum auf Diskussionsrunden und andere Formate, wie etwa einen Diary Slam freuen.

Nach den Lesungen wird ab 22.00 Uhr im Literaturhaus Hamburg der Abschluss der Kulturveranstaltung gefeiert. Eingeladen sind alle Akteure des Abends – ob Zuschauerinnen und Zuschauer, Autorinnen und Autoren oder Veranstaltende eingeladen. Dazu spielt die Band Duke & Dukies, die mit Swing, Bossa und Folklore für Stimmung sorgen. Der Eintritt zum Abschluss ist frei.

Weitere Informationen

Lange Nacht der Literatur

Samstag, 2. 9. 2023

Das gesamte Programm finden Sie auf www.langenachtderliteratur.de.