Literatur in den Häusern – Vorverkauf startet

„Literatur in den Häusern“ wurde 2001 in Köln gegründet. Seit 2013 findet das Festival neben Köln und Bonn auch in Hamburg statt. Das Lese-Fest sucht seinesgleichen, denn selten kommt man Autorinnen und Autoren so nah. Das Festival feiert den Salongedanken. Wie vor hundert Jahren wird also in einem intimeren Rahmen gemeinsam Kunst genossen. Die Gastgebenden laden hierzu in ihre Büros, Ateliers, Gärten oder Wohnräume ein. Dort lesen die Verfasser oder andere Künstler aus den Werken.

Lesen lieben lernen

Vom 8. bis zum 12. Juni 2022 findet „Literatur in den Häusern“ in Hamburg statt. In diesem Jahr lesen unter anderem die Autorinnen Judith Kuckart, Lucy Fricke, Nicole Mayer-Ahuja und die Magdalena Schrefel. Der Vorverkauf startet am 17. Mai.

Das Festival fördert nicht nur das private Engagement um die Literatur, sondern auch die Autorinnen und Autoren. Nach den Lesungen haben die Besucher die Möglichkeit, sich mit den Vortragenden auszutauschen. Anders als am Rand einer großen Bühne, bietet die private Atmosphäre einen zwanglosen Rahmen. So kann man das Lesen neu lieben lernen und das Zuhören auch.

Infos zu „Literatur in den Häusern“

Das Programm und die Möglichkeit zum Ticketerwerb finden Sie hier:

www.kunstsalon.de/festival/literatur-in-den-haeusern-der-stadt