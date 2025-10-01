Markthaus Blankenese – Das Oktoberprogramm 2025

In diesem Monat können Sie sich auf 18 Veranstaltungen im Markthaus Blankenese freuen. Wieder dabei ist „Die Neue Masche“ – für alle Fans der feinen Strickkunst. Außerdem gibt es am 6. Oktober das Tauschcafé – eine besonders nachhaltige Veranstaltung. Hier finden nicht mehr benötigte Gegenstände eine neue Heimat. Auch ein Spieleabend sowie der gute alte Kaffeeklatsch, Vorträge und vieles mehr finden sich im bunten Programm.
Das Programm im Markthaus Blankenese
Do., 2. Okt – Gudehus Party 🎶 19 Uhr
Sa., 4. Okt – Better Now, Better Here (Stephan Subasic) 🎤 19 Uhr
So., 5. Okt – Oldtimer Café 🚗☕ 13 Uhr
Mo., 6. Okt – Tauschcafé ♻️ 10 Uhr
Di., 7. Okt – Die Neue Masche – Stricken für Alle 🧶 18:30 Uhr
Fr., 10. Okt – Konzert: Susanne Glaeser singt Hildegard Knef 🎶 19 Uhr
Mo., 13. Okt – Vorlesekoffer mit Marie-Therese 📖 10 Uhr
Mi., 15. Okt – Film: Blankenese – eine Dokumentation 🎥 19 Uhr
Di., 14. Okt – Spieleabend mit Bast Fantasti 🎲 18 Uhr
Fr., 17. Okt – Vernissage: Ulrike Link 🎨 19 Uhr
Sa., 18. Okt – Jazz mit Sir Bradley 🎷 19 Uhr
Mo., 20. Okt – Marktschach ♟️ 19:30 Uhr
Di., 21. Okt – Die Neue Masche – Stricken für Alle 🧶 18:30 Uhr
Mi., 22. Okt – Vortrag: J.J. Sietas Schiffswerft ⚓ 19 Uhr
Fr., 24. Okt – Kaffeeklatsch ☕🍰 15 Uhr
Mo., 27. Okt – On parler Français avec Maryse 🇫🇷 19 Uhr
Di., 28. Okt – Spieleabend mit Bast Fantasti 🎲 18 Uhr
Mi., 29. Okt – Vorlesekoffer mit Marie-Therese 📖 10 Uhr