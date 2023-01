Millerntor Gallery – ein Stadion voller Kunst sucht Künstler

Alles andere als eine gewöhnliche Kunstgalerie: Einmal im Jahr wird die Heimstätte des FC St. Pauli zu einem bunten, genreübergreifenden Festival. Im Rahmen der Millerntor Gallery präsentieren viele Künstlerinnen und Künstler unterschiedliche Kunstwerke sowie ein vielfältiges Musik-, Kultur- und Bildungsprogramm. Damit zeigen sie jährlich tausenden Besucherinnen und Besuchern, dass jeder die Welt positiv mitgestalten kann.

In diesem Jahr findet das Festival bereits zum elften Mal statt. Vom 13. bis zum 16 Juli füllt es das Millerntorstadion mit Kunst, Musik und Kultur für einen guten Zweck – sauberes Trinkwasser. Gastgeber ist auch diesmal der FC St. Pauli, der eng mit Viva con Agua und dem Social Business Viva con Agua ARTS verknüpft ist.

Millerntor Gallery #11 schlägt Wellen

In ihrer elfjährigen Geschichte konnte die Millerntor Gallery bereits über eine Million Euro für Wasserprojekte generieren und auf kreative und freudvolle Art große Aufmerksamkeit für diese schaffen. Dementsprechend passt das Thema der elften Ausgabe angesichts der bisherigen Erfolge wie die Faust aufs Auge: Making waves – the power of water.

„Auch große Wellen beginnen und bestehen aus ganz kleinen einzelnen Tropfen. Mit Kunst, Kultur und Musik kreieren wir eine Welle der Freude, der Energie, der Kraft und der Kreativität. Denn gemeinsam schlagen wir Wellen für unsere Vision: Art creates water“, erklärt Festivaldirektorin Agnes Fritz.

Der Präsident des FC St. Pauli, Oke Göttlich, betont: „Wir freuen uns sehr auf die elfte Millerntor Gallery. Denn der Dreiklang aus Kultur, sozialem Engagement und Fußball gehört seit vielen Jahren zum FC St. Pauli, das Millerntor ist – sozusagen als Ursprung dieser Idee – für das Festival der perfekte Ort.“

Lust auf Kunst oder Ehrenamt? Jetzt bewerben!

Viva con Agua ARTS lädt mit einer öffentlichen Ausschreibung sowohl Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker, als auch Kulturschaffende aller Genres zur Mitgestaltung ein. Bewerbungen für die Millerntor Gallery #11 sind noch bis zum 28. Februar möglich. Alle Infos und Kriterien finden Interessierte online. Darüber hinaus freut sich das Festivalteam über ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für alle Bereiche des gemeinnützigen Festivals.

Ihr wollt wissen, wie die Vorbereitungen für das Festival ablaufen? Wir haben Produktionsleiter Tanju Börü über die Schulter geguckt! Zudem waren wir live dabei, als die Kunstwerke im vergangenen Jahr entstanden sind.