Millerntor Gallery: neue Kunstwerke im Stadion

In zwei Tagen verwandelt sich das Stadion des FC St. Pauli bereits zum elften Mal in die Millerntor Gallery. Vom 13. bis zum 16. Juli gibt es hier wieder vier Tage lang Kunst, Musik und Kultur für den guten Zweck. Das Motto des genreübergreifenden Festivals lautet Making waves – the power of water.

Die zahlreichen Künstlerinnen und Künstler haben die verschiedensten Facetten des Wassers erforscht und dargestellt. Einerseits steht die Ästhetik im Vordergrund, andererseits aber auch der Klimawandel und Macht-Strukturen.

Millerntor Gallery für guten Zweck

Mit Kunst und Kultur ist es wie mit sauberem Trinkwasser: sollte für alle verfügbar sein. Das unterstreichen Viva con Agua ARTS und der FC St. Pauli mit der Millerntor Gallery – dem weltweit einzigen Festival zugunsten von globalen Wasserprojekten in einem Fußballstadion.

Dabei wird jenes selbst zu einem gigantischen Kunstwerk. Mehr als 30 Mural Artists gestalten die Stadionwände, während über 100 Künstlerinnen und Künstler aller Genres ihre Werke ausstellen. Drei Bühnen mit über 70 Musik- und Kultur-Acts sowie vier Workshopflächen verwandeln das Millerntor Stadion in eine bunte Festivallandschaft für alle Generationen.

In ihrer elfjährigen Geschichte konnte die Millerntor Gallery bereits über eine Million Euro für weltweite WASH-Projekte (Wasser, Sanität und Hygiene) generieren und auf kreative Art große Aufmerksamkeit für diese schaffen. Möglich ist das auch dank rund 300 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die die Millerntor Gallery und ihre Mission erst möglich machen.

Schönste Galerie der Fußballwelt

„Ich behaupte mal, das ist die schönste Galerie in der Bundesliga. Nein, sogar in der ganzen Fußballwelt. Und die haben wir bei uns im eigenen Wohnzimmer“, sagte Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli begeistert auf der Pressekonferenz zur elften Millerntor Gallery. „Es ist fantastisch, dass in der kurzen Zeit aus der ersten Idee etwas so großes geworden ist. Und es geht nicht nur um das Festival-Gefühl, sondern um sozialen Aktivismus und Inspiration. Und das steht dem FC St. Pauli gut.“

Das Thema der elften Ausgabe könnte angesichts der bisherigen Erfolge nicht besser passen,

unterstreicht auch Festivaldirektorin Agnes Fritz: „Das Motto verkörpert die immense schöpferische Kraft vieler individueller Tropfen, die gemeinsam eine mächtige Welle entstehen lassen können. Gleichzeitig fokussieren wir in diesem Jahr den interkulturellen Austausch mit Indien und geben tiefgehende Einblicke in die Projektarbeit von Viva con Agua vor Ort.“

Und wer wissen möchte, wie die Arbeit bei der Millerntor Gallery aussieht: Wir haben mit dem Produktionsleiter geschnackt und ein Video hinter den Kulissen gedreht!