Olympia im Altonaer Theater

Das Altonaer Theater landete im Januar mit der Premiere von Olympia einen kleinen Coup. Es ist die Bühnenadaption des gleichnamigen Erfolgsromans von Volker Kutscher. Olympia bildet den Abschluss seiner Reihe um Kommissar Rath, die unter dem Titel „Babylon Berlin“ erfolgreich verfilmt wurde.

Mitten ins Herz der Propaganda-Spiele

Die Machthaber haben die perfekte Fassade für die Inszenierung ihrer nationalsozialistischen Propaganda geschaffen. Nazideutschland gibt sich weltoffen und tolerant. Volker Kutscher führt seinen Protagonisten, Kommissar Gereon Rath, mitten ins Herz der Propaganda-Spiele, ins Olympische Dorf. Was könnte Schlimmeres geschehen, als ein Todesfall in der amerikanischen Delegation. Inmitten von Vertuschungsversuchen, Sabotagevorwürfen und weiteren Morden an Soldaten einer ehemaligen Wachkompagnie Hermann Görings, gerät Rath auch in die Schusslinie. Sicherheitsdienst, Staatspolizei, Gestapo und einer der ganz großen Gangsterbosse befinden sich auf einem Rachefeldzug. Mit Unterstützung seiner Frau und Privatdetektivin Charly nimmt Rath den Kampf gegen alle auf, bis ihm nur noch die Flucht aus diesem braun-verseuchten Land möglich zu sein scheint.

Eine Seite, die kein Geschichtsbuch aufblättert

Der Roman liefert ein Stück Zeitkolorit. Doch es geht um eine Seite, die kein Geschichtsbuch aufblättert. Das Stück begleitet einen Antihelden, den die Liebe zu seiner Frau vorantreibt. Doch die Schlinge um ihn zicht sich immer weiter zu.

Mit der Verfilmung „Babylon Berlin“ sind die erfolgreichen Bücher von Volker Kutscher um seinen Kommissar Rath auch international bekannt geworden. Olympia ist der Abschlussroman der Reihe. Das Altonaer Theater bezeichnete es als „eine große Ehre, die Uraufführungsrechte für den Abschlussroman bekommen zu haben.“ Der Roman funktioniert auch ohne das Wissen um die ersten Bände. Gleiches gilt auch für die Bühnendaption von Axel Schneider, der auch Regie führte.

Infos:

Bühne: Ricarda Lutz

Kostüme: Jana Schweers

Mit: Tobias Dürr, Nadja Wünsche, Johan Richter, Franz-Joseph Dieken, Dirk Hoener, Georg Münzel, Valerija Laubach, Hannes Träbert

Weitere Informationen finden Sie unter: www.altonaer-theater.de