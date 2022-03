Puppenspiel „Eine Reise in die kleine Welt“

Der Puppenspieler Thomas Zürn nimmt Sie mit, auf eine bewegende Reise: Eigentlich wollte sich Pepino nur auf eine Klassenarbeit vorbereiten. Thema: Insekten. Als er über seinem Schulbuch einschläft, beginnt für ihn „Eine Reise in die kleine Welt“. Unerschrocken marschiert er durch das Reich der Insekten. Im Laufe der spannenden Geschichte erfahren Sie nicht nur, ob es Pepino gelingt, den kleinen Marienkäfer aus dem Netz der gefährlichen Spinne zu befreien. Das Puppenspiel zeigt Ihnen auch allerlei Wissenswertes über die zahlreichen Bewohner des Insektenreichs.

Pepinos Reise in die kleine Welt ist eine Abenteuergeschichte für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, ein virtuos gespieltes Marionettentheater und eine Tierschau der ganz besonderen Art, mit Musik von Christine K. Brückner, die das Stück gemeinsam mit Dorothea Geiger künstlerisch begleitet.

Dauer:

rund 45 Minuten

Ort:

Jenischhaus, Baron-Voght-Straße 50,

22609 Hamburg, aufgeführt.

Kosten:

15 €, ermäßigt 10 € (Ermäßigter Eintritt für Kinder, Schüler*innen, Studierende, Menschen mit Behinderung. Empfänger*innen von Hartz IV bzw. Grundsicherung zahlen die Hälfte)

Reservierung:

Marionettentheater Thomas Zürn

Tel. 05861 339 99 78 oder

Mobil: 0175-3824929

t.zuern@marionetten-spieler.de

Termine: So., 20.03, Sa. 26.03., So. 27.03. , Sa. 02.04. und So. 03. 04. um 14.30 Uhr und 16.30 Uhr.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.marionetten-spieler.de