TÖRN: Hamburgs Festival für Impro-Theater

Das Festival hat es sich zur Aufgabe gemacht, den internationalen Austausch der Improvisationstheater-Szene zu fördern. Außerdem will das TÖRN die Vielfalt der internationalen Improvisationstheater-Szene nach Hamburg bringen. Alle zwei Jahre holt TÖRN dafür die Crème de la Crème des improvisierten Theaters nach Hamburg und bietet neben vier Workshops mit Koryphäen aus aller Welt auch ein vielfältiges Show-Programm. Nachdem das Festival 2021 Corona bedingt nicht stattfinden konnte, wagen die Organisatoren in diesem Jahr ein kleines, feines Programm mit einem Festival-Motto, das aktueller nicht sein könnte: „Wie wollen wir leben?“

Die kreative Kraft des improvisierten Theaters

In einer Zeit, in der Alternativen zu unserem bisherigen Lebenskonzept gefragt sind, nutzen die Künstlerinnen und Künstler die kreative Kraft des improvisierten Theaters, um Visionen zu spinnen, Utopien (und Dystopien) zu erschaffen und fühlbar zu machen. Hinter der Frage steht der Wunsch, an einer Welt mitzuwirken, die zukunftsfähig ist und ein gerechtes Miteinander ermöglicht. Die Unmittelbarkeit des improvisierten Theaters ermöglicht wie kaum eine andere Kunstform das Einbeziehen des Publikums und bietet daher die Möglichkeit, alle Anwesenden in die gemeinsamen

Überlegungen einzubeziehen – natürlich kommen dabei auch der Humor und das gemeinsame Lachen nicht zu kurz. Als Schirmherren des Festivals wurde erneut Schauspieler, Fernsehmoderator und Entertainer Yared Dibaba gewonnen.

Infos

Alle Vorstellungen finden statt im:

MUT! Theater

Amandastraße 58

20357 Hamburg

Infromationen zum Programm finden Sie unter: www.muttheater.de