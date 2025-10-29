Ausstellungseröffnung: Treppen und Träume

„Da, wo Mauern sich verbinden und nicht trennen, fühle ich mich wohl“, sagt Alexander Dettmar, der von Mai bis Oktober sein Atelier im historischen Fischerhaus aufgeschlagen hatte. Den Ernst-Barlach-Preisträgerbesondere fasziniert die Atmosphäre im Treppenviertel – schmale Gassen, steile Treppen und aneinandergeschmiegten Häusern unter dem weiten Himmel.

Die Entstehung vor Ort im Treppenviertel

Unter dem Titel „Treppen und Träume“ sind rund 30 in den vergangenen Monaten vor Ort in Blankenese entstandene Arbeiten in Kirche, Gemeindehaus und Fischerhaus versammelt. Zur Vernissage spricht Dr. Jürgen Doppelstein, Vorsitzender der Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg und Direktor der Barlach-Museum in Wedel und Ratzeburg.

Ergänzt wird die Schau um einige frühere Werke, vor allem Bilder von Synagogen, die während der NS-Zeit zerstört wurden und die Dettmar hat wieder auferstehen lassen. Mit der Ausstellung und dem Buchprojekt „painting to remember“ (zerstörte Synagogen) wurde er international bekannt.

Die Entstehung der Werke

Dettmar, 1953 in Freiburg im Breisgau geboren, zählt zu den bedeutendsten Architekturmalern der Gegenwart. Seine Werke waren in vielen deutschen Städten wie auch in Paris und New York zu sehen. Er lässt sich von der Ausstrahlung und Geschichte jenes Ortes inspirieren, an dem er arbeitet – vor allem die Spuren jüdischen Lebens liegen ihm am Herzen. Neben Kapitäns- und Fischerhäusern hat Dettmar in Blankenese auch die weiße Warburg-Villa an der Kösterbergstraße (heute Elsa Brandström Haus) und das Dehmelhaus auf Leinwand festgehalten.

Zeit und Ort

So 9. November, 11.30 Uhr | ev. Gemeindehaus Blankenese, Mühlenberger Weg 64a

15.00 Uhr | Fischerhaus, Elbterrasse 6

Die Ausstellung läuft bis zum 18. Januar 2026, Anmeldung zur Besichtigung im Gemeindehaus erbeten: susanne.opatz@blankeneser-kirche.de, Tel. 0175 160 63 67

Öffnungszeiten

Gemeindehaus: Mo-Fr 9-12 + Mo-Do 15-17 Uhr

Kirche: Mo-Sa 9-17 Uhr, an So nach den Gottesdiensten ab 12.30 Uhr

Fischerhaus: Mi. 12.11., 13-17 Uhr | So 23. + 30.11., 7. + 14. + 21. 12. sowie 4. + 11. + 18.1. 2026, 13-17 Uhr. Der Künstler ist anwesend.

Aktualisierungen: www.blankeneser-kirche.de/gemeindeakademie