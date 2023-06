Die Tüdelband ist eine Hamburger Band, die auf Plattdeutsch singt. Aber nicht nur singt – in jeder Printausgabe gibt es die Rubrik „Die Tüdelband klönschnackt“, eine Kolumne auf plattdeutsch.

So’n Stroom as de Elv hett’n Barg Geschichten to vertellen. Ik sett mi dal an de Waterkant un höör en Tietlang goot to. Wiet baven in’t Riesengebirge kluckert de Born. Denn kaamt de Quellbeken tosamen un nehmt bi’n Elvfall düchtig Fohrt op. Dat töönt un schüümt, dat suust un bruust den Barg rünner. De Stroom fleet wieder bit to de Stadt Mělník in’n Noorden vun Prag, wo he op de Moldau drepen deit. A

n disse Steed driggt de Moldau mehr Water as de Elv un se is bavento ok länger. Liekers woor jichtenswenn seggt, dat dor de Moldau in de Elv inmünnen deit un nich annersrüm. Dat weer woll en Verwesseln, villicht en dörch Beer verswiemelte Blick. So flütt hüüt also de Elv dörch unse Stadt Hamborg. Un wokeen harr doran sachts de Schuld? Wohrschienlich weren dat de Kelten. Un wenn ik dat neegste Maal hier an de Elv sitten do, denn warr ik en Beer drinken op de olen Kelten. Un villicht warr ik smuustern, villicht warr ik grienen bi disse Geschichten vun’n Stroom as de Elv, denn „An de Alster, an de Moldau, an de Bill – dor kann jeder eener moken, wat he will…“

Alle Termine sowie aktuelle Infos zur Tüdelband finden Sie hier.