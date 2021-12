Recyclinghof der Zukunft

Der Recyclinghof im Rondenbarg 52 in Bahrenfeld hat nichts mit dem alten Bild eines düsteren, engen und schmutzigen Ablageorts für Müll zu tun. Derzeit gibt es vier Höfe dieser Art in Hamburg. Anlieferung und Sortierung finden hier getrennt auf zwei Ebenen statt. Auf der oberen können Kunden ihre Abfälle in Container und Sammelstellen bringen.

Moderner Recyclinghof – viele Vorteile

Die Vorteile dieser Aufteilung leuchten unmittelbar ein: Gewöhnlich wird ein Hof beim Wechsel eines Containers aus Sicherheitsgründen gesperrt. Es vergehen rund 20 Minuten bei diesem Vorgang – 20 Minuten, in denen kein Kunde auf den Hof darf. Und das sorgt besonders an Samstagen, wo der größte Ansturm auf die Höfe herrscht und sich lange Schlangen bilden, für Unmut. Gruppenleiter André Peuckert rät: „Einfach mal an einem Mittwoch vor- beikommen, da gibt es keine Wartezeit.“

Auch das Treppensteigen und die unmittelbare Nähe zu den Containern entfällt durch die Aufteilung auf zwei Etagen, was der Sicherheit entgegenkommt. Die Ein- und Ausfahrt der Kunden verläuft getrennt von den Fahrtwegen der Stadtreinigungsfahrzeuge.

Zudem ist es viel einfacher, die zum Teil großen und sperrigen Gegenstände nicht nach oben in einen Container zu werfen, sondern sie nur von oben in den Container fallenzulassen. Alles in allem ist dieses Kon-zept wesentlich effizienter und kundenfreundlicher als bei älteren Höfen.