Sanierung am Sülldorfer Kirchenweg startet

Das Bezirksamt Altona beginnt im Spätsommer mit den geplanten Baumaßnahmen im Sülldorfer Kirchenweg in Blankenese. Am 9. September 2024 starten die ersten Arbeiten für die Straßenentwässerung sowie die Grundinstandsetzung der Straße zwischen Blankenese und Sülldorf. Begonnen wird im Norden des Sülldorfer Kirchenweges auf Höhe der Hausnummer 192. Dort wird die unzureichende Straßenentwässerung mit einem neuen Anschluss an das vorhandene Regensiel von Hamburg Wasser behoben. Von dort schreiten die Arbeiten in Richtung Süden zum Fruchtweg voran. Dabei entsteht auch eine Straßenentwässerungsleitung, die einen großen Staukanal mit einem Durchmesser von 1,50 Metern beinhaltet. Vom Fruchtweg bis zum Blütenweg geht dann die Grundinstandsetzung des gesamten Straßenquerschnittes los. Dabei entstehen eine neue Fahrbahn mit Radfahrstreifen und Gehwegen, wie es bereits südlich der Babendiekstraße der Fall ist. Für die Arbeiten muss der Sülldorfer Kirchenweg voll gesperrt werden. Anlieger betrifft die Sperrung nicht.

Buslinie wird umgeleitet

Auch die vorhandene Buslinie muss für die gesamte Dauer der Bauzeit umgeleitet werden. Zur Erreichbarkeit des Quartieres werden von den Verkehrsbetrieben Kleinbusse eingesetzt, die den Sülldorfer Kirchenweg mit einem Grundangebot bis zum Friedhof und Blütenweg (je nach Baufortschritt) erreichen können. Für die Radfahrer wird eine empfohlene Umleitungsstrecke über die Straße Am Sorgfeld ausgeschildert.