Seid Ihr noch zu retten? – Die Klimakrise

Die Klimakrise hat sich mit aller Macht wieder ins Bewußtsein gerückt. Eine Weile ist unser Klimaproblem hinter der Pandemie zurückgetreten, doch nun haben dramatische Ereignisse das geändert. Das Problem ist von Menschen gemacht und Menschen müssen es lösen. Das Bundesverfassungsgericht hat ein weitreichendes Urteil hierzu gefällt und erst kürzlich hat die Bundesregierung ihre Klimaziele verschärft.

Mit Zahlen lügen

Die Zahl wurde im April veröffentlicht und ging inmitten der Corona-Meldungen unter. Dabei zeichnete sie ein drastisches Bild deutscher Ängste und zeigte, wie man mit Statistiken „lügen“ kann: Das Institut Insa hatte in einer Umfrage erhoben, was die Deutschen als größte Gefahr sehen und was ihnen am Wichtigsten ist. Rund 60 Prozent gaben an, dass sie den Klimawandel nicht als größte Gefahr sehen. Doch die Frage scheint falsch gestellt worden zu sein. Hätte man gefragt, ob unsere Kinder und Enkel eine sichere, lebenswerte Zukunft haben sollen, hätten wohl die aller meisten „ja“ gesagt. Eine sichere, lebenswerte Zukunft ist aber sicher untrennbar mit einem Klima verbunden, das eine solche Zukunft ermöglicht. Also noch mal: Ist die Klimakrise die größte Gefahr?

