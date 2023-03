AKTIVOLI: Entdecke deine Superkraft!

„Entdecke deine Superkraft!“ – So lautet das Motto der nächsten AKTIVOLI FreiwilligenBörse. Diese findet am Sonntag, 2. April, von 11 bis 17 Uhr in der Hamburger Handelskammer statt. Rund 150 gemeinnützige Vereine und Organisationen stellen sich vor und informieren über konkrete Einsatzmöglichkeiten für Freiwillige.

Vorgestellt werden auch viele kleine Projekte, die Engagierte suchen, zum Beispiel für Digital-Patenschaften, Klimaschutz-Kampagnen oder die Hospizarbeit. Auch die Sozialbehörde ist gemeinsam mit anderen Behörden und den Bezirksämtern mit einem Stand vor Ort.

Jens Stappenbeck, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (AGFW): „Wir freuen uns, dass wir viele neue Ausstellerinnen und Aussteller für die 24. AKTIVOLI-FreiwilligenBörse gewinnen konnten. Unser diesjähriges Motto ‚Entdecke deine Superkraft!‘ passt gut dazu. Denn dieses haben wir gemeinsam mit allen Veranstaltenden entwickelt.“

Buntes Programm um die Ausstellenden

Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer eröffnet die FreiwilligenBörse um 11 Uhr mit einem Grußwort. Sie lobt das Engagement: „Viele Hamburgerinnen und Hamburger engagieren sich bereits in vielfältigen Formen und übernehmen damit in ihrem Umfeld gesellschaftliche Verantwortung. Im Freiwilligensurvey 2019 führte Hamburg im Ländervergleich bundesweit beim Engagement für Geflüchtete. Auch im Engagement rund um die Ukraine-Krise zeigt sich: Die Hamburgerinnen und Hamburger sind besonders stark in Krisenzeiten. Sie packen an und leisten Hilfe, wenn Hilfe gebraucht wird. Auf der FreiwilligenBörse können sich Bürgerinnen und Bürger über konkrete Engagement-Projekte informieren und erhalten die Möglichkeit, sich mit anderen Engagierten zu vernetzen.“

Neben den zahlreichen Ständen, gibt es auch ein vielfältiges Programm drumherum. Sowohl Workshops zu Nachhaltigkeit und Toleranz als auch Vorträge, eine Bastelaktion und musikalische Highlights stehen auf dem Plan.

Im Saal zwei informieren Behörden und Bezirksämter über aktuelle Themen. So gibt es unter anderem Informationen zur Hamburger Engagementstrategie. Aber auch zu anderen Maßnahmen, mit denen die Behörden und Bezirksämter das freiwillige Engagement in Hamburg aktiv unterstützen. Darüber hinaus gibt es Informationen zum Freiwilligen Sozialen Jahr sowie zum Bewerbungsverfahren des Annemarie Dose Preises für innovatives freiwilliges Engagement. Dieser wird in diesem Jahr zum fünften Mal durch den Hamburger Senat vergeben.

Was ist AKTIVOLI?

Die AKTIVOLI FreiwilligenBörse ist die größte Plattform für freiwilliges Engagement in Norddeutschland. Die Hamburger Wohlfahrtsverbänden gründeten sie 1999. Ziel der Messe ist es, dass Freiwillige Kontakte zu Akteuren knüpfen und sich vernetzen können. Gemeinnützige Projekte, Initiativen und Organisationen nutzen die FreiwilligenBörse, sowohl um sich zu präsentieren als auch um untereinander Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.

Organisiert wird die Börse von der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Hamburg und dem AKTIVOLI-Landesnetzwerk. Weitere Informationen zu Programm und Ausstellern finden Sie online.