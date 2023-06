Festival-Spenden für Obdachlose

Der Festival-Sommer ist für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer von Hanseatic Help immer ein besonderes Highlight. Denn mit einer bunten Crew von sozial engagierten Musikfans geht es raus zu den großen norddeutschen Open-Airs. Mit der Aktion #NachSommerKommtKalt verbindet das Team das Angenehme mit dem Nützlichen.

Nach drei Tagen mit Konzerten und Partys bleiben meistens etliche Zelte, Isomatten und Schlafsäcke übrig, die das Festival-Publikum nicht mehr braucht. Diese können aber anderen durch den bevorstehenden Winter helfen. All diese Sachen sammeln die Ehrenamtlichen ein. Anschließend unterlaufen alle brauchbaren Spenden eine gründliche Reinigung. Dann werden sie an verschiedene Obdachlosen-Initiativen verteilt.

Festival mit gutem Gewissen

Die Aktion startet schon diese Woche auf dem Hurricane in Scheeßel. Auch auf dem Deichbrand Festival, 20. bis 23. Juli an der Nordseeküste, und beim Wacken Open Air, 2. bis 5. August, ist das Team von Helfenden vor Ort. An einem Stand können Interessierte mit den Ehrenamtlichen ins Gespräch kommen. An Sammelpunkten werden Schlafsäcke, Isomatten und Wurfzelte für ein bis zwei Personen entgegengenommen.

„Wir freuen uns auf dem Hurricane von Freitag bis Sonntag auf Besuch an unserem Pavillon“, sagt Janina Frauendiener aus dem Festivalteam von Hanseatic Help. „Und von Sonntagnachmittag bis Montagfrüh ist dann unser Aufruf an Abreisende: Lasst die Campingsachen, die ihr nicht mehr braucht, nicht einfach liegen, sondern spendet sie bei uns für Menschen ohne Obdach und alle, die sonst im Winter Hilfe benötigen!“

Neben der Hilfe für wohnungslose Menschen hat die Aktion noch einen weiteren Nutzen. Denn der Großteil der Camping-Sachen würde sonst einfach liegenbleiben und müsste von den Festival-Betreibenden als Müll entsorgt werden.