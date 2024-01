Wohnungen für alle

Aus dem Elternhaus ausziehen – das ist für die meisten von uns irgendwann ein logischer Schritt in die Selbstständigkeit. Egal ob WG, Wohnheim oder eigene Wohnungen, weit weg oder doch nah an der Familie, mit 18 oder erst mit 30. Fakt ist, wir haben die Wahl und die Möglichkeit. Die haben junge Menschen mit Förderbedarf oft nicht. Und genau das soll sich jetzt ändern im Hamburger Westen: Die Initiative „du! mittendrin“ und die Kirchengemeinde Blankenese planen ein Wohnprojekt für junge Menschen mit Förderbedarf. Das Grundstück ist gefunden, das Projekt könnte schon bald in die Realität umgesetzt werden.

Die Idee kam 2020 in der Initiative auf. Diese gibt es bereits seit über zehn Jahren und gehört zur Kirchengemeinde. „Wir sind ein Zusammenschluss aus Eltern von Kindern mit Förderbedarf und Interessierten“, sagt Isod Bötzel. Vor zehn Jahren waren ihre Kinder um die zwölf Jahre, die Projekte dementsprechend noch andere: „Es gab keinen Ort oder Verein, wo unsere Kinder in ihrer Freizeit hingehen konnten, deswegen haben wir inklusive Gruppen auf die Beine gestellt“, erzählt sie. Die Kinder haben gemalt, musiziert, geschwommen oder Fußball gespielt.

Eigenständigkeit geht auch mit Förderbedarf

Die Interessen und Bedürfnisse haben sich geändert: „Unsere Kinder sind alle erwachsen und wollen eigenständig sein“, so Isod Bötzel. Also haben sie und andere aus der Initiative sich nach Wohngruppen umgeschaut und festgestellt: Um die Ecke gibt es nichts! Der Plan war kurzerhand gefasst: Ein eigenes Wohnprojekt soll ins Leben gerufen werden. Die Suche nach Immobilien erwies sich als mau – also muss selbst gebaut werden.

Entstehen sollen voraussichtlich 14 Wohneinheiten, alle für Menschen mit Förderbedarf. Vorrangig für junge Menschen, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen. Aufgeteilt werden die Plätze in eine Wohngruppe mit durchgehender Betreuung und Einzelwohnungen mit ambulanter Betreuung.

Vor knapp drei Jahren wurde die Idee erstmals im Gemeinderat besprochen, dann kam die Pandemie dazwischen und alles wurde verlangsamt. Ende 2022 wurde der erste Meilenstein erreicht: Der Gemeinderat stimmte dem Projekt zu. Die Kirchengemeinde versteht das Wohnprojekt als weiteren Baustein ihres Anspruches, praktische Nächstenliebe zu leben. Ein Grundstück ist auch bereits gefunden: Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Blankenese hat ein Grundstück neben der Kirche freigegeben.

Das letzte Go fehlt noch

Im Laufe des vergangenen Jahres wurden weitere Weichen gestellt. Die Finanzierung der Baukosten ist gesichert, denn die Lange-Rode-Stiftung übernimmt einen Großteil. Mit der Zusage stellte der Verein einen Bauvorbescheid beim Bauamt. Auch ein Träger ist bereits gefunden: Die Lebenshilfe Hamburg wird die jungen Menschen im Alltag unterstützen. Es fehlt also nicht mehr viel: Einerseits die Finanzierung der Innenausstattung – hierfür werden Spenden benötigt! Und andererseits warten die Initiatoren noch auf die Baugenehmigung, aktuell läuft die Prüfung von Natur- und Denkmalschutz.

„Wir hoffen, zeitnah die Genehmigung zu bekommen und dann kann es eigentlich direkt losgehen“, sagt Isod Bötzel. Zwei Jahre Bauzeit sind angepeilt. Widerstände gegen das Projekt gab es bisher nicht. Es ist fest verankert im Stadtteil, da viele der Familien von „du! mittendrin“ in Blankenese leben und arbeiten. „Die Akzeptanz und Offenheit ist hier sehr groß, auch bei den Geschäftsleuten, die immer wieder Praktika und auch feste Arbeitsstellen ermöglichen“, so Isod Bötzel. „Die Bereitschaft, sich auf Menschen mit Förderbedarf einzulassen, steigt. Aber noch sind Ängste da.“ Und genau diese Berührungsängste sollen abgebaut werden – durch Sichtbarkeit, mitten in der Gesellschaft, „denn erst, wenn man nicht mehr ständig über Inklusion reden muss, ist sie auch geglückt.“

Wer steckt hinter den geplanten Wohnungen? du! mittendrin ist eine Initiative der „Stiftung ev.-luth. Kirchengemeinde Blankenese“. Das Ziel ist es, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Förderbedarf im Hamburger Westen einen Platz zu geben und sie am öffentlichen Leben teilhaben zu lassen.

Spendenkonto:

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Blankenese

Stichwort: Kirchengemeinde Blankenese/ Wohnprojekt

IBAN: DE72 2003 0000 0006 6040 41

BIC: HYVEDEMM300