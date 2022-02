Osterfeuer in Blankenese gerettet

Am Freitag sah es noch so aus, als fänden die Blankeneser Osterfeuer zum dritten Mal in Folge nicht statt. Es klang sogar so, als stände die Tradition vor dem endgültigen Aus. Am Dienstagabend dann die unerwartete Wendung: Die Grünen-Fraktion Altona postet auf Twitter und Instagram, dass die Feuer gerettet werden.

Osterfeuer dürfen stattfinden

Inhalt der Posts: Die Osterfeuer dürfen stattfinden. Wie genau und in welcher Form, ist scheinbar noch unklar. Die strengen Sicherheitsauflagen für Großveranstaltungen müssen erfüllt werden. Und die waren schließlich neben den anfallenden Kosten ein Haupt-Streitpunkt zwischen Bezirksamt, Sicherheitsbehörden und Veranstaltern. Demnach müssten die Familien, die die Feuer seit Jahren organisieren, sich um Anmeldung, Sicherheit und Müllbeseitigung kümmern – nach letztem Stand lehnten sie das aber in mehreren Gesprächsrunden ab.

In einem weiteren Gespräch mit den Feuerbauenden gab es nun wohl doch eine Einigung. Die Bezirksfraktionen der Grünen und der CDU wollen am Donnerstag, 10. Januar, einen Antrag zum Erhalt der Osterfeuer und zur Finanzierung der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen in den Hauptausschuss einbringen. Wird dem Antrag zugestimmt, geht es an die genaue Planung.

Details noch unbekannt

Wer genau sich um was kümmern muss und in welcher Form die Veranstaltung stattfinden kann, ist noch fraglich. Bezirksamtleiterin Stefanie von Berg hatte die Zukunftsfähigkeit der Osterfeuer angezweifelt, sie seien zur Großveranstaltung verkommen und hätten mit lokalem Brauchtum nicht mehr viel zu tun. Wenn, dann könnten die Feuer nur in abgespeckter Form überleben. Realistisch betrachtet sind 25.000 Schaulustige an der Elbe schon auf Grund der Pandemie-Bestimmungen schwer vorstellbar.

Doch ausgerechnet Stefanie von Berg soll laut Grünen-Fraktion die Retterin der Osterfeuer sein. Sie habe sich bei den Gesprächen zu der Tradition bekannt und sich für sie eingesetzt. Woher der schnelle Sinneswandel kommt, ist offen und scheinbar selbst der CDU unklar. Die CDU Blankenese freut sich zwar über die Bekenntnis zu den Osterfeuern, kritisiert aber die Kommunikation untereinander und mit den Medien.