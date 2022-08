Altonaer Senior*innentage finden wieder statt

Der Beirat für Seniorinnen und Senioren im Bezirk (BSB) lädt alle Einwohner Altonas ab 60 Jahren in den Kollegiensaal des Altonaer Rathauses ein. Dort findet am 7. September ab 10 Uhr die Eröffnung der Senior*innentage statt. Es eröffnen die Vorsitzende des Beirats, Sabine Illing, Altonas Bezirksamtsleiterin Dr. Stefanie von Berg sowie die stellvertretende Vorsitzende der Bezirksversammlung Altona, Dr. Kaja Steffens.

Markt der Möglichkeiten

Anschließend wird Karen Haubenreisser von der Evangelischen Stiftung Alsterdorf das Projekt „Qplus Alter“ vorstellen. Das Projekt wurde eingerichtet, um „selbstbestimmt und gut versorgt im Alter“ sein Leben gestalten zu können. Weitere Informationen bietet an diesem Tag der „Markt der Möglichkeiten“ mit vielen Ständen rund ums das Thema „Pflegende Angehörige“.

Musik und Lachyoga

Auch die Unterhaltung kommt in diesem Jahr nicht zu kurz: Alexander Bannes wird den Anwesenden das sogenannte Lachyoga näherbringen und Conny Prinz vom BTV wird Bewegungsangebote machen – die musikalische Begleitung übernimmt dabei Musica Altona e.V., ein interkulturelles Musikprojekt für Kinder und Jugendliche.

Ein kleiner Imbiss rundet das Programm des ersten Tages ab, der gegen 13.30 Uhr ausklingen wird. Am 8. September findet wieder die beliebte barrierefreie Hafenrundfahrt ab den Landungsbrücken von 10.45 Uhr bis 13.00 Uhr statt. Ein Imbiss an Bord ist im Kartenpreis von 14 Euro inbegriffen.

Weitere Informationen

Senior*innentage Altona

– am 7. September im Kollegiensaal des Altonaer Rathauses ab 10 Uhr

– am 8. September barrierefreie Hafenrundfahrt ab den Landungsbrücken von 10.45 Uhr bis 13.00 Uhr

Karten können entweder telefonisch unter der Nummer 040 317 90 923 vorbestellt oder am 7. September direkt im Rathaus Altona am Stand des BSB erworben werden.