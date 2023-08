Arbeiten starten: Renovierung bei den Uhus

Man kennt sie als „Könige der Nacht“. Doch das Zuhause der Uhus im Wildgehege Klövensteen war zuletzt alles andere als standesgemäß für einen König. Im vergangenen Jahr musste die Vogel-Voliere nach Sturmschäden gesperrt werden. Die Uhus kamen daraufhin hinter den Wildgehege-Kulissen unter. Nun sollen die Urgesteine des Wildparks für Besucherinnen und Besucher wieder sichtbar werden.

Das Bezirksamt Altona startet in diesen Tagen mit den Arbeiten an der ehemaligen Uhu-Heimat. Ziel ist ein erneuertes Zuhause im Wildgehege für die Vögel. Dazu wird die marode Voliere aus dem Jahr 2002 wieder instand gesetzt. Bedeutet: Das alte Gehege wird abgebaut, saniert und auf den modernsten Stand der Wildvogelhaltung gebracht. Besucherinnen und Besucher bekommen möglichst ungehindert Einblicke in das Leben der Uhus. Das war ein Wunsch der Politik.

Da der Bau einer Voliere komplex ist, wird das neue Zuhause der Uhus voraussichtlich erst im kommenden Jahr fertiggestellt.