B431 wird viereinhalb Wochen gesperrt

In Wedel stehen diverse Leitungsarbeiten an der Querung zur B431 an. Die Leitungen dienen der Ver- und Entsorgung des B-Plan55a Gebietes „Wedeler Tor“ in der Rissener Straße 99-101. Wie Wedels Stadtverwaltung mitteilte, wird für diese Arbeiten die Rissener Straße (B 431) zwischen Voßhagen und Croningstraße für die gesamte Bauzeit gesperrt. Voraussichtlich gehe es dabei um einen Zeitraum von viereinhalb Wochen, so die Stadtverwaltung.

Absperrung der B431 dient mehrere Zwecken

Die erforderlichen Tiefbaumaßnahmen der Stadtwerke Wedel und Stadtentwässerung Wedel erfolgen in einer gemeinsamen Maßnahme und in einer Trasse. Die Baumaßnahme starten am 24. Juli und dauern bis 23. August an. Zusätzlich wird die Absperrung der B431 genutzt, um einen schadhaften Schmutzwasserhausanschluss in der Rissener Straße 95 zu ersetzen. Auch für Arbeiten am Glasfasernetz wird die Vollsperrung genutzt.

Umleitungen in der Bauzeit

Die Stadt Wedel richtet für den Zeitraum vom 24. Juli bis zum 23. August folgende Umleitungen ein:

– Umleitung für Autos in Richtung Hamburg über Tinsdaler Weg

– Umleitung für Autos in Richtung Wedel über Feldstraße

– Lastwagen werden über Galgenberg und Schulauer Straße um das Wedeler Zentrum herumgeführt.