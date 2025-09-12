Trends

12. September 2025
Konzert: Bach pur!

Die Kirche in Flottbek und Kantor Simon Obermeier laden zu einer musikalischen Stunde ganz im Zeichen Johann Sebastian Bachs ein.

Kantor Simon Obermeier beim Dirigat in "seiner" Kirche.

ie Kirche in Flottbek und Kantor Simon Obermeier laden zur Orgelvesper ein. Das Motto des einstündigen Konzerts lautet: „BACH! PUR!“ – und das ist kein Zufall: In diesem Jahr gedenken Freunde der klassischen Musik dem berühmten Komponisten gleich doppelt, zum 340. Geburtstag und zum 275. Todestag.

Simon Obermeier wird an der Steinmeyer-Orgel unter anderem das berühmte Werk Toccata, Adagio und Fuge in C-Dur spielen. Dieses Stück wurde in den 1990er Jahren durch Neuinterpretationen auf Synthesizern weit über den Kreis der Klassik-Fans hinaus bekannt. Außerdem erklingen die Triosonate in d-Moll und die beliebten Schübler-Choräle.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Zeit und Ort

So., 21. September, ab 17 Uhr, Bei der Flottbeker Kirche 2

