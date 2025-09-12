Konzert: Bach pur!

ie Kirche in Flottbek und Kantor Simon Obermeier laden zur Orgelvesper ein. Das Motto des einstündigen Konzerts lautet: „BACH! PUR!“ – und das ist kein Zufall: In diesem Jahr gedenken Freunde der klassischen Musik dem berühmten Komponisten gleich doppelt, zum 340. Geburtstag und zum 275. Todestag.

Simon Obermeier wird an der Steinmeyer-Orgel unter anderem das berühmte Werk Toccata, Adagio und Fuge in C-Dur spielen. Dieses Stück wurde in den 1990er Jahren durch Neuinterpretationen auf Synthesizern weit über den Kreis der Klassik-Fans hinaus bekannt. Außerdem erklingen die Triosonate in d-Moll und die beliebten Schübler-Choräle.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Zeit und Ort

So., 21. September, ab 17 Uhr, Bei der Flottbeker Kirche 2