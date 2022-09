Benefizkonzert – “Leben, Lieben, Krieg und Freiheit“

Im Zusammenspiel aus Texten und Musik will das Benefizkonzert vom „ukrainischen Geist und eine Geschichte der Unabhängigkeit“ erzählen, so die Organisatoren. Die Veranstalter des Konzertes sind die Ukrainian days in Hamburg in Kooperation mit HamburgMusik. Unterstützt wird das Projekt vom Ukrainischen Generalkonsulat in Hamburg. Das Benefizkonzert soll ein starkes Zeichen der Dankbarkeit für alle setzen, die die Ukraine und ihre Bevölkerung derzeit unterstützen. Bei „Ukraine: Leben, Lieben, Krieg und Freiheit“ – unter der künstlerischen Leitung der ukrainisch-deutschen Pianistin Olena Kushpler – nehmen ukrainische und deutsche Kunstschaffende das Publikum mit auf eine musikalisch-literarische Reise, die den Klang der Ukraine erlebbar macht. Es werden Komponistinnen und Komponisten wie auch Autorinnen und Autoren des Landes vorgestellt.