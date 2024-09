1. BIG Classic Event am 22.09.2024

„Mit großer Freude konnten wir die preisgekrönte Konzertpianistin Sophia Weidemann für unser 1. BIG Classic Event auf dem Süllberg gewinnen!“, berichtet die BIG auf ihrer Website. Nur wenige Wochen nach dem Blankeneser Straßenfest veranstaltet die Interessengemeinschaft ihre zweite Großveranstaltung dieses Jahr. Dabei handelt es sich außerdem um eine Premiere, denn es ist das erste BIG Classic Event. Und dieses verbindet den Klanggenuss mit einem Gaumenschmaus. Um 17 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einem Empfang. Es folgt das Konzert. In den Pausen wird das 3-Gänge Menü des Süllbergs gereicht. Der Lions Club Blankenese unterstützt die Veranstaltung als Charity-Partner.

Brahms und Hensel

Das Konzert hat zwei Teile. Im ersten Part spielt Sophia Weidenmann Johannes Brahms‘ Händel — Variationen Opus 24 gespielt. Weiter geht es mit Fanny Hensels „Das Jahr“. Die Pianistin kam 1994 in Filderstadt zur Welt. Sie begann ihre Klavierausbildung bereits mit 10 Jahren. Nur fünf Jahre später wurde sie Jungstudentin an der Musikhochschule in Stuttgart in der Klasse von Prof. Florian Wiek. 2023 spielte sie im ersten Teil ihrer Abschlussprüfungen die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach und bekam für ihre Interpretation das Prädikat „mit Auszeichnung bestanden“. Im Jahr 2024 ist ihre erste CD bei Genuin Classics erschienen, mit Fanny Hensels Zyklus „Das Jahr“.

Die Menüfolge beim BIG Classic Event

Vorspeise: Antipasti Misti

Hauptgang wahlweise: Maispoularde, Barolojus, Mittelmeergemüse, Süßkartoffel oder Pasta Tartufo

Dessert: Crème Brûlée

inklusive ausgewählter Getränke

Zeit und Ort

Sonntag, 22. September

Beginn der Veranstaltung: 17.00 Uhr

Ende : 22.00 Uhr

Bestellung der Karten

Die Karten können ausschließlich über die BIG bestellt werden. Den Link zum Bestellformular finden Sie hier: Classic Event Süllberg – BLANKENESE Interessen-Gemeinschaft e.V. und Quartiersmanagement (blankenese-ig.de). Die Eintrittskarten werden per Post zugestellt (zzgl. 10,00 € je Bestellung). Die Karten kosten 125 Euro. 10 Euro pro verkaufter Karte gehen zu Gunsten des Projekts „Jugendhilfezentrum Gangway e.V.“ Der Verein wurde 1992 mit dem Ziel gegründet, Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen.