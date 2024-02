Hubschraubereinsatz am Blankeneser Bahnhof

Die Feuerwehr Hamburg wurde am 15. Februar um 9.59 Uhr über einen medizinischen Notfall in einem Linienbus am Blankeneser Bahnhof informiert. Was folgte, war ein dramatisch wirkender Hubschraubereinsatz. Die ersten Rettungskräfte am Ort stellten den lebensbedrohlichen Zustand der Patientin fest. Hierzu teilt die Feuerwehr mit: „Aufgrund der zeitlichen Relevanz wurde ein Notarzt per Hubschrauber zugeführt.“ Der Hubschrauber musste wegen der Dringlichkeit möglichst nah landen. Doch Platz ist im unmittelbaren Umfeld der Bushaltestellen rar. Die Polizei sperrte daher den Bereich inklusiver der angrenzenden Fahrbahnen unverzüglich ab. So konnte der Rettungshubschrauber auf der Straße Erik-Blumfeld-Platz zeitnah landen.

Aufgrund der besonderen Einsatzlage kam zur Unterstützung auch ein Löschfahrzeug zum Einsatz, erläutert ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg. Die Patientin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Insgesamt waren elf Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Bundeswehr im Einsatz sowie mehrere Polizeikräfte. Weitere Details über den Zustand der Patientin konnte die Feuerwehr nicht mitteilen. Der Einsatz am Blankeneser Bahnhof endete gegen 11 Uhr mit der Freigabe der Hauptstraße.