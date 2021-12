Brand in der Waitzstraße

Die Löscharbeiten dauern momentan noch an. In einer Fleischerei in der Waitzstraße ist eine Fritteuse in Brand geraten. Feuer und Rauch breiteten sich im gesamten Geschäft aus. Vier Personen wurden leicht verletzt und werden durch den Rettungsdienst behandelt. Laut Sprecher der Berufsfeuerwehr handelt es sich dabei nicht um Verbrennungen, sondern Verletzungen durch Rauchgas. Über die genaue Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt.

Auch über das genau Ausmaß des Schadens könne bislang nichts gesagt werden, so die Feuerwehr. Der Brand sei jedoch unter Kontrolle.

www.hamburg.de/feuerwehr